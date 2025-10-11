Quagliata, a tiempo en una lista con Hugo Ríos, Samu Fernández y Teijo

El Deportivo tuvo su última sesión previa al partido ya en Cártama, una ciudad a menos de 20 kilómetros de Málaga, en la que Giacomo Quagliata se reincorporó al grupo, después de no haber podido entrenar el pasado viernes, disipando parte de las dudas sobre su figura de cara al partido.

En la convocatoria, en la que no están Ximo y Bachmann por lesión; y Mella y Noubi por sus compromisos internacionales, Hidalgo echó mano de la cantera para completar el equipo. Hugo Ríos, para la portería; y Samu Fernández (central) y Quique Teijo (lateral derecho) para la defensa.

Los dos primeros han sido capitales en el buen hacer fabrilista, mientras que el segundo ha sumado más minutos que Pablo García, juvenil de segundo año, y con quien compite y se reparte el tiempo de juego en el filial.