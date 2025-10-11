Segunda División
Sergio Pellicer: «Jugamos contra el mejor equipo de la categoría»
El técnico del Málaga se siente «más fuerte que nunca» en su puesto
A Coruña
El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, tiene clara la difícil empresa que tiene su equipo este fin de semana ante el Dépor. «Debemos estar frescos de mente en un buen contexto de partido contra, ahora mismo, el mejor equipo de la categoría, con el mejor jugador y el mejor entrenador» definió Pellicer a un Dépor que ve como «el mejor rival que puede venir» a La Rosaleda. El extécnico del Fabril resaltó la versatilidad del conjunto de Hidalgo «en diversos contextos de partido». Pese a la difícil situación del Málaga, en descenso al inicio de la jornada, Pellicer dijo sentirse «más fuerte que nunca» en su cargo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una ciudad en continua evolución durante 25 años
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- Un accidente múltiple en la AP-9 causa retenciones en la salida de A Coruña por la autopista
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Detenidos siete ultras del Celta y del Málaga, próximo rival del Deportivo
- ¿Cuál es el barrio más pobre y más rico de A Coruña? La estadística dice que tienes ingresos diferente según dónde vivas
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- Comienza el derribo de las edificaciones en ruinas de la avenida Juan Naveira