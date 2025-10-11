Sergio Pellicer: «Jugamos contra el mejor equipo de la categoría»

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, tiene clara la difícil empresa que tiene su equipo este fin de semana ante el Dépor. «Debemos estar frescos de mente en un buen contexto de partido contra, ahora mismo, el mejor equipo de la categoría, con el mejor jugador y el mejor entrenador» definió Pellicer a un Dépor que ve como «el mejor rival que puede venir» a La Rosaleda. El extécnico del Fabril resaltó la versatilidad del conjunto de Hidalgo «en diversos contextos de partido». Pese a la difícil situación del Málaga, en descenso al inicio de la jornada, Pellicer dijo sentirse «más fuerte que nunca» en su cargo.