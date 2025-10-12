Antonio Hidalgo: «Tuvimos nuestros momentos, pero no fuimos capaces de marcar»

Cayó el deportivo por primera vez en liga en La Rosaleda y el partido no dejó satisfecho a Antonio Hidalgo. «El Málaga salió mejor que nosotros y encontraron pronto el gol. El estadio les ha empujado muchísimo, pero a partir del 1-0 tuvimos el control del partido y ocasiones para marcar. No fue así y nos fuimos 2-0 al descanso. Nada más salir, tuvimos una acción de Soriano y una mano clarísima [dentro del área] que no se revisa en el VAR. A partir del 70, he abierto demasiado el partido para buscar un gol y seguir compitiendo, pero fueron nuestros peores momentos, porque no estuvimos ajustados y se convirtió en un ida y vuelta», explicó el técnico deportivista.

Aun así, Hidalgo admitió que el Deportivo tuvo sus «momentos para meterse en el partido», pero no fue capaz de «marcar» y eso condicionó el resto del encuentro.

En cuanto a los nombres propios, reconoció que no quiso forzar a Quagliata para el choque: «Tiene unas molestias y no sabemos el alcance. El día antes del partido no se encontraba bien después de entrenar y era innecesario correr ningún riesgo». Hidalgo también destacó que Luismi Cruz «apenas durmió» la noche previa al choque por un virus y que Gragera hizo «buenos minutos», pero se le notó que lleva «6 o 7 semanas fuera». El cambio de Villares en el descanso fue por decisión técnica, porque quería a «Gragera de medio, Luismi y Mario dentro, Stoichkov y Zakaria arriba y Yere y Loureiro por fuera» y la sensación fue «buena».