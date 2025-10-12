Chupe agrieta la zaga del Deportivo

No era el día más sencillo para la defensa del Deportivo. Las bajas por lesión de Quagliata y Ximo Navarro y las ausencias de los internacionales Mella y Noubi dejaron a Antonio Hidalgo con las cartas justas para componer una zaga que se agrietó a las primeras de cambio ante el Málaga. Tres goles encajó el conjunto blanquiazul en su visita a La Rosaleda. Sin solidez atrás y con muy poca lucidez en área rival, el Dépor dejó su condición de invicto en Martiricos.

La afición blanquiazul no falla en La Rosaleda. Ni el horario ni la distancia impidieron a la afición del Deportivo animar a su equipo en la visita a Málaga. Más de un centenar de deportivistas ocuparon la zona visitante del estadio de la capital de la Costa del Sol en un partido que fue declarado de alto riesgo. No pudieron contemplar una victoria de su equipo en una noche que resultó aciaga en Martiricos.

Antonio Hidalgo puso todo lo que tenía en defensa en el once inicial. Loureiro, Barcia y Comas, la principal novedad, en el centro de la zaga. Luismi parcialmente en un costado, del que acabó adueñándose más Loureiro, y Escudero en el otro, en su regreso tras lesión. El cercedense sufrió desde la primera ocasión en la que tuvo que tratar de frenar los desbordes de Joaquín Muñoz. El extremo del Málaga, viejo conocido de Loureiro y de Hidalgo en el Huesca, fue un martillo pilón en los primeros minutos y solo necesitó diez minutos para encontrar el premio. Luchó un balón en la línea de gol y encontró una vía para asistir a Chupe, que recibió solo en el área pequeña y abrió la lata.

Poco importó que el Dépor tratase de empatar, sobre todo, a balón parado. No era el día en la zaga. Un error de Barcia en salida, que no logró corregir Comas, acabó con un balón en largo para Chupe, que definió a la perfección ante Germán para ampliar la diferencia. Si aún quedaba esperanza tras el descanso, Rafa Rodríguez volvió a sacarle los colores a la defensa maltrecha del Deportivo. Una combinación con Chupe dejó al canterano malagueño solo en el área para sentenciar con un tiro cruzado. Comas llegó tarde a tapar el tiro. El ataque, desacertado, no pudo enyesar las grietas que el Málaga y Chupe causaron en la zaga de Hidalgo.