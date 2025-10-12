David Mella regresa este lunes tras la eliminación de España en el Mundial sub 20

David Mella vuelve este lunes a A Coruña después de poner fin a su aventura en el Mundial sub 20. La selección española cayó eliminada ante Colombia por 3-2 en los cuartos de final. El de Espasande participó en todos los encuentros y disputó los minutos finales del partido decisivo, en el que la rojita empezó perdiendo, remontó, y terminó perdiendo ante un hat trick de Ney Villarreal.

Se acabó el sueño de David Mella y de la selección española en el Mundial sub 20. Los de Paco Gallardo cayeron eliminados y se despidieron del torneo, después de clasificarse a última hora en la fase de grupos y avanzar en octavos tras vencer con solvencia a Ucrania. No pudo la rojita, sin embargo, con el conjunto cafetero, que se adelantó y terminó dándole la vuelta a un partido que cambió varias veces de dominador.

Mella, de regreso este lunes

El canterano blanquiazul volverá a A Coruña a lo largo de la tarde de este lunes y se reincorporará esta semana a los entrenamientos, con la vuelta al trabajo del equipo blanquiazul a mitad de semana. El cuadro que dirige Antonio Hidalgo juega este miércoles a las 21.00 ante el Málaga; y la próxima semana visitará El Sardinero.

Ante el Racing de Santander, segundo clasificado con 16 puntos, los mismos que actualmente el Deportivo, que todavía no ha jugado su partido, David Mella ya estará a disposición del entrenador de Canovelles. Antes de irse al Mundial se había ganado a pulsa la titularidad, redondeada con un doblete en su partido de despedida, ante el Huesca.

Dépor y Racing de Santander se medirán el próximo domingo a las 18.30 en El Sardinero. El equipo santanderino llegará tras caer derrotado por 2-1 ante el Sporting de Gijón en el primer triunfo de Borja Jiménez en el cargo.

El equipo coruñés no gana en Santander desde 2009, cuando ambas escuadras militaban en Primera División. Entonces, Alberto Lopo dio el gol del triunfo. Década y media después, el Deportivo buscará un triunfo que se le ha resistido, desde entonces, en cuatro ocasiones (dos empates y dos derrotas).