El Dépor Abanca B se queda sin premio en el derbi

El Dépor Abanca B no pudo repetir la gesta de la temporada pasada, cuando se llevó el derbi femenino contra As Celtas en Balaídos. El filial blanquiazul cayó por la mínima (1-0) y de forma cruel en A Madroa. Firmó un gran ejercicio de resiliencia para conservar el empate inicial, pero encajó en el tiempo de descuento el tanto con el que María Nogueira le dio el triunfo al equipo vigués.

Las pupilas de Sandro Nogueira sabían que el contexto era muy diferente al del curso pasado en Tercera, pero salieron al césped de A Madroa con ganas de plantar cara a un equipo llamado a pelear por los puestos cabeceros de la tabla. Lograron sellar la portería de Martina Rivas, incluso con algún despeje a portería vacía por parte de la zaga. El esfuerzo quedó empañado cuando Lucía Fernández, en los últimos instantes del derbi, filtró un pase para María Nogueira, que se desmarcó en el área y batió a la portera del Dépor.