Las notas individuales del Deportivo ante el Málaga: Eddahchouri se salva en un partido gris

El Deportivo cayó derrotado ante el Málaga en un mal partido en el que todo salió mal para el equipo de Antonio Hidalgo. La Rosaleda fue una trampa para un cuadro coruñés que pierde su condición de invicto y cae a la segunda posición. En el juego individual, Zakaria Eddahchouri se salvó en un encuentro espeso por parte de todo el equipo.

Germán Parreño (4): No tuvo culpa en los goles, pero se va a casa con tres tantos en contra.

Miguel Loureiro (4): Sufrió más que nunca ante un excelente Joaquín. Mejor de central que de lateral.

Arnau Comas (3): Tenía que dar un paso al frente y no estuvo ni sólido ni preciso con balón en los inicios de juego.

Dani Barcia (3): Lo pasó mal y sale en la foto del segundo tanto tras un error de confianza.

Escudero (3): Llega tarde al primer gol. No estaba físicamente bien y no pudo igualar el nivel que estaba dando Quagliata.

Diego Villares (4): Se fue al descanso en un partido en el que no estuvo a su mejor nivel.

José Gragera (4): Regresaba al centro del campo y el ritmo le pasó por encima, en especial al inicio, aunque dejó alguna ocasión.

Mario Soriano (5): Tuvo un balón al larguero y varias buenas acciones desde el centro del campo.

Yeremay (4): Desaparecido en la primera parte. Mejoró desde la banda izquierda y dejó un pase de gol que Stoichkov no aprovechó.

Luismi Cruz (4): Irregular. No pudo ser tan diferencial como sí logró serlo en otros encuentros. Intervino poco.

Eddahchouri (6): Lo intentó de todas las formas posibles, e incluso logró perforar la portería de Herrero, en una acción anulada que ni el neerlandés ni todo el Dépor comprendió.

Los suplentes en el Deportivo

Stoichkov (2): Lejos de lo que se espera de su figura

Rubén López (4): Competitivo en el lateral izquierdo

Patiño (4): Sin impacto.

Mulattieri (4): No sumó.

José Ángel (5): Varios buenos pases en poco tiempo.