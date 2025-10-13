Antonio Hidalgo recupera efectivos en la medular y en la línea defensiva

El Deportivo realizó este lunes la primera sesión de trabajo de la semana al aterrizar procedente de Málaga. Fue una sesión de recuperación con la que comenzar a preparar la exigente visita de este domingo (18.30 horas) al Racing de Santander. Antonio Hidalgo afronta la visita al Sardinero con la convicción de contar con más piezas que esta semana en La Rosaleda. David Mella y Lucas Noubi regresan de sus respectivas selecciones.

El extremo de Espasande cayó eliminado con España este fin de semana en el Mundial sub 20 y se unirá en estos días a un grupo que le ha echado de menos tanto dentro como fuera del terreno de juego. Noubi, por su parte, afronta este martes (20.00 horas) con la selección belga sub 21 el duelo de clasificación para el Europeo ante Dinamarca. El futbolista del Dépor no tuvo minutos en el partido del pasado viernes ante Gales. Son dos refuerzos de necesidad para dotar de calidad el lateral derecho y aportar recursos en la zaga.

Aunque ya estuvieron en La Rosaleda, Hidalgo tendrá que dar continuidad a los que ya regresaron ante el Málaga. Es el caso de José Gragera y Sergio Escudero. El asturiano regresó como titular tras más de un mes lesionado. Lo hizo como compañero de Villares en un doble pivote que sufrió ante el conjunto malagueño. Escudero volvió a ser titular, ocupando la baja de última hora de Quagliata en el carril izquierdo. José Ángel, que ya tuvo unos minutos ante el Almería, jugó los últimos 20 minutos en La Rosaleda. Acumuló más kilómetros en su puesta a punto tras cinco meses en el dique seco.

En la enfermería están Daniel Bachmann y Ximo, ambos con varios meses de baja por delante, y Quagliata, a la espera de conocer la evolución de las molestias que le impidieron jugar en Málaga.