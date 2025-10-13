Deportivo
Dani Barcia: «El problema fue empezar con mal pie»
«Nosotros tuvimos las ocasiones y ellos, la efectividad», apuntó el cambrés
A Coruña
«Estamos jodidos porque queríamos seguir ganando, pero quedan 30 jornadas por delante y hay que ir a por los puntos», reconoció Dani Barcia tras la derrota en La Rosaleda. El central blanquiazul consideró que «el problema» fue que el Deportivo empezó «con mal pie en los primeros duelos» y eso les condicionó. Pese a todo, considera que tuvieron «las ocasiones más claras» para marcar, pero el Málaga «tuvo la efectividad». La mente del defensor ya está «en el siguiente» duelo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Concello ordena derribar un muro frente a la playa de Naval
- Detenidos siete ultras del Celta y del Málaga, próximo rival del Deportivo
- Detenido tras desmantelar un criadero clandestino que operaba en un almacén de Ordes
- Toda A Coruña perdió poder adquisitivo desde 2019 salvo Ciudad Vieja y Juan Flórez: estas son las bajadas por barrio
- Así nació la rivalidad entre Deportivo y Málaga: «Estábamos acostumbrados a esos escenarios»
- Descubierta una nueva especie de seta en la Praia Grande de Miño: 'Las dunas son una caja de sorpresas
- Cuidados Paliativos en A Coruña: acompañar en la enfermedad «más allá de los últimos días»
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido