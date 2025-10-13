Dani Barcia: «El problema fue empezar con mal pie»

«Estamos jodidos porque queríamos seguir ganando, pero quedan 30 jornadas por delante y hay que ir a por los puntos», reconoció Dani Barcia tras la derrota en La Rosaleda. El central blanquiazul consideró que «el problema» fue que el Deportivo empezó «con mal pie en los primeros duelos» y eso les condicionó. Pese a todo, considera que tuvieron «las ocasiones más claras» para marcar, pero el Málaga «tuvo la efectividad». La mente del defensor ya está «en el siguiente» duelo.