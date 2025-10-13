Segunda División
Así fue la revisión del gol anulado a Eddahchouri: "El delantero le da con el codo y es clave"
Rubén Ávalos, desde la sala VOR, indica que bajo su "opinión" hay falta
Rubén Ávalos, árbitro principal en el VAR, llamó a Carlos Muñiz Muñoz para revisar la acción del gol de Zakaria Eddahchouri, anulado posteriormente por una falta del delantero neerlandés a Murillo en la carrera. El ariete, mientras conducía la pelota, golpea en la cara del defensor, en una jugada que Hidalgo aseguró posteriormente no comprender. Tras el tanto, Ávalos citó al colegiado de la contienda y le aconsejó sobre lo que iba a ver al llegar al monitor: «En mi opinión, el delantero le da con el codo en la cara del defensor y es clave en el desenlace de la jugada».
El árbitro aragonés, Carlos Muñiz, tras confirmar lo escuchado, revisó la imagen e indicó tras ver varias secuencias que reanudaría el juego «con tiro libre directo a favor del equipo local». El colegiado denegó así el tanto, que hubiese supuesto el 3-1 minutos después de que el Málaga ampliase la ventaja y cortando así la esperanza deportivista de remontar la contienda.
