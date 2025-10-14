El Dépor Abanca se olvida de mandar y paga las consecuencias en la tabla

El Dépor Abanca transita en las últimas semanas entre las dudas. Resultados adversos contra rivales superiores como el Real Madrid se entrelazan con las malas sensaciones que el equipo dejó ante rivales de su liga como el Madrid CFF o el Alhama. Duelos en los que el equipo que dirige Fran Alonso podía esperar algún botín de puntos se saldaron con las manos vacías, sin tener ni siquiera un minuto el marcador a favor. Mandó en el partido de este fin de semana ante el DUX Logroño y lo hizo, además, por dos goles de diferencia. Fueron insuficientes para evitar la reacción de las riojanas. El Dépor Abanca se olvida de ganar y, por el camino, cae en la tabla hacia puestos cercanos a los de peligro.

En las siete jornadas de Liga F disputadas hasta la fecha, el Dépor Abanca apenas ha jugado con el marcador a favor en 104 minutos. La mayor parte de esa ventaja corresponde al partido contra el Athletic Club en Riazor, el único que se saldó con triunfo blanquiazul. Ainhoa Marín decantó el duelo de la tercera jornada con un contraataque al filo de la media hora de juego. Las pupilas de Fran Alonso, en un duelo en el que renunciaron a proponer con el balón y se limitaron a defender el área de los centros de las atacantes rojiblancas, lograron convertir una renta mínima en tres puntos muy valiosos. Entonces, el Dépor presumía de sumar cinco puntos de nueve y de mantenerse invicto en el inicio de la competición.

Todo se ha torcido en la dinámica del equipo desde ese triunfo. La goleada en el Di Stéfano a manos del Real Madrid dio inicio a una deriva en la que las sensaciones no han paliado los efectos de los malos resultados. Fue inferior en Riazor ante un Madrid CFF que propuso más y obtuvo en los últimos minutos el gol de la victoria tras un duelo en el que probaron diez disparos a la portería de Inês Pereira (1-2).

El conjunto blanquiazul pudo darle la vuelta a la situación en el Pinatar Arena contra el Alhama, pero la posesión y el acoso y derribo sobre la portería contraria no tuvo premio. Las murcianas ya ganaban en el minuto 14 y, en el inicio de la segunda parte, consiguieron un 3-0 casi inamovible. Paula Monteagudo recortó diferencias, pero el Dépor no tuvo más gasolina soñar con el empate.

Cero minutos con el marcador a favor en tres partidos seguidos llegaron a su fin el pasado sábado ante el DUX Logroño. Ainhoa y Millene construyeron un 2-0 en apenas 25 minutos, que pudo ser mayor por un tanto anulado a Bárbara por fuera de juego. A alegría parcial solo duró 45 minutos. Isina recortó diferencias en el añadido del primer tiempo y Mawete, a veinte minutos del final, anotó el tanto del empate para las riojanas.

Aunque equipos como el propio Athletic y el Levante, por debajo del Dépor Abanca en la tabla, han tenido menos tiempo con el marcador a su favor, otros como el Eibar o el Sevilla sí han logrado un botín mayor con menos tiempo en ventaja. Aun así, los deberes están en casa y solo del conjunto blanquiazul depende revertir la mala dinámica del último mes.