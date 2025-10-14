El Dépor vuelve al trabajo con la vista puesta en Santander

El Deportivo vuelve hoy a los entrenamientos en Abegondo para preparar la visita de este domingo (18.30 horas) al Racing de Santander. El conjunto blanquiazul tiene por delante cuatro sesiones de trabajo, antes de viajar el sábado rumbo a la capital cántabra, donde afronta un duelo entre el segundo y el tercero de la liga. Antonio Hidalgo volverá a contar con David Mella, de regreso del Mundial sub 20 y espera la vuelta de Lucas Noubi, que ayer finalizó el parón internacional con la selección belga sub 21.

Giacomo Quagliata es la principal duda en el plantel deportivista para el exigente duelo de este domingo en Santander. El siciliano causó baja ante el Málaga por unas molestias al final de la pasada semana. No entrenó el viernes y Escudero ocupó el lateral izquierdo de inicio en La Rosaleda.