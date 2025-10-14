El dilema del Deportivo en la delantera: mantener en el once a Eddahchouri o recuperar a Mulattieri

Antonio Hidalgo se vio obligado en Málaga a reestructurar su línea defensiva por las ausencias. No obstante, su once inicial tuvo otras dos novedades. La primera, el regreso de José Gragera al doble pivote tras un mes lesionado. La segunda, el retorno a la titularidad de un Zakaria Eddahchouri que llevaba más de un mes aportando goles desde el banquillo. El ariete neerlandés no fue capaz de cambiar las tornas en un duelo demasiado gris del conjunto deportivista en La Rosaleda. Marcó un gol, pero el árbitro lo anuló tras la revisión del VAR. En el segundo tiempo salió a hacerle compañía en ataque un Samuele Mulattieri que tampoco tuvo fortuna de cara a portería con el duelo muy cuesta arriba. Hidalgo tiene sobre la mesa el dilema de recuperar al italiano para el once titular en la visita al Racing de Santander o darle continuidad a la oportunidad que le dio a Eddahchouri el pasado domingo.

«Poner a Zaka como titular no me pareció una idea descabellada, sobre todo, por la manera de defender del Málaga», expone José Ángel Salgado, Peli. Cree que un jugador con sus características podía sacar provecho de la defensa agresiva y hacia delante de los zagueros rivales en La Rosaleda. «Tener a un jugador como Eddahchouri, en ese aspecto de movilidad y de atacar espacios más verticalmente que Mulattieri, no estaba mal planteado», añade. Cree que faltaron los aspectos previos en el juego del equipo para poder sacar provecho de las virtudes del ariete neerlandés. «El Dépor no fue capaz de recuperar balones y transitar para aprovechar su verticalidad. Mulattieri también la tiene, pero es menos agresivo», resume Peli.

Manu Sánchez resalta que el máximo goleador del equipo fue uno de los que más le gustó «dentro del desastre» ante el Málaga. «No tomó buenas decisiones, pero al menos igualó la intensidad del rival», comenta. El extécnico del Dépor Abanca ve más importante que Hidalgo encuentre una solución para paliar la baja de Ximo y el desplazamiento de Loureiro a la derecha. Cree que la elección del ariete depende del rival: Zaka para «buscar la espalda y aprovechar los espacios libres» y Mulattieri para utilizar a «un punta más posicional que haga jugar a los que vengan por detrás». Aun así, reconoce que ninguno es un delantero perfecto y que ambos tienen carencias que pulir. «A Mulattieri lo veo más académico. Intenta cuidar las superficies con las que toca el balón. En la ocasión que falló ante el Almería no pone bien el balón. A Zaka lo veo más impulsivo, aunque ninguno me parece que un buen definidor», reconoce el técnico.

Mella ilumina a Mulattieri

En el dilema de Hidalgo para el once titular que salga ante el Racing, creen los técnicos, jugará un papel muy importante el regreso de una pieza fundamental. «Las prestaciones de David Mella te permiten enriquecer mucho más aspecto ofensivo con un Luismi que se junta con Soriano entre líneas. Ahí, Mulattieri te facilita poder mirar más a lo lejos», analiza Peli, que prefiere tener al italiano en el once en El Sardinero. «Lo que mejor hace el Racing es presionar en un bloque medio-alto, recuperar y ser vertical. Ante equipos que presionan arriba, lo primero que tienes que hacer mirar a lo lejos. Si no garantizas ese balón, no podrás salir del posicionamiento que van a imponer», razona. Ante esta situación, ve más útil aprovechar el juego de espaldas a portería de Mulattieri para bajar balones y nutrir a la segunda línea de Soriano, Yeremay, Luismi y Mella.

Manu Sánchez coincide al estimar que el ariete de La Spezia es el que mejor puede encajar con la forma en la que Mella se convierte en una amenaza vertical en el último tercio. Apunta, también, a un factor de vestuario. «Después de un varapalo, es bueno volver a la certeza de lo que te ha funcionado», argumenta. No obstante, no descarta que Hidalgo mantenga su confianza en Mulattieri para «no crucificar a nadie» por la derrota contra el Málaga.

Las sensaciones de Stoichkov

Mientras el debate en la punta del ataque está entre Zaka y Mulattieri, la opción alternativa está muy lejos de entrar en la discusión. Stoichkov es el tercero que puede ocupar la posición de punta, aunque su mayor rendimiento ha llegado como mediapunta o partiendo desde el costado izquierdo. «Ha ido de más a menos desde que llegó al Dépor. No ha aprovechado las oportunidades que ha tenido en ausencia de Mella», opina Manu Sánchez, que se siente decepcionado por la actuación del andaluz en el último partido, especialmente, tras su mala decisión en el mano a mano ante Herrero.

José Ángel Salgado prefiere achacar el rendimiento del gaditano a la forma física. «Es de esos jugadores que necesitan minutos para estar finos. Con toda la competencia en el ataque, no ha podido tener esos minutos que le permitirían llegar a un punto de forma más óptimo», indica.