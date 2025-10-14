Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Deportivo

Elena y Redru, citadas para dos amistosos con la selección Sub 19

Elena y Redru

Elena y Redru / RCD

RAC

A Coruña

La selección española femenina sub 19 convocó a las jugadoras del Dépor Abanca Elena Vázquez y Redru para formar parte de las sesiones de entrenamiento del combinado nacional la semana que viene en Alfaz del Pi (Alicante). Las dos jugadoras blanquiazules participarán, también, en dos duelos amistosos contra Francia. El primero será el sábado 25 de octubre y, el segundo, tres días después, el martes 28.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents