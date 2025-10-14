Fútbol | Deportivo
El Racing apunta a un lleno en El Sardinero para recibir al Dépor
A Coruña
El Racing de Santander está cerca de colgar el cartel de «no hay billetes» para el partido contra el Dépor. El club cántabro solo le quedan 800 localidades disponibles para un duelo de altura entre dos equipos de la zona alta de la clasificación. El Deportivo recibió 850 entradas para afición visitante, que reparte entre las peñas y los aficionados agraciados en el sorteo que organizó el propio club.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La alta cocina de cercanía conquista a Mera y a la crítica
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada
- Gadisa construirá el primer ‘súper’ de la urbanización Costa Miño Golf
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- El Avlo de A Coruña a Madrid, con precios de más de 100 euros y algunos días por encima del AVE
- El Concello de A Coruña cambiará el planeamiento para levantar 58 pisos sociales en Os Rosales