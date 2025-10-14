El Racing apunta a un lleno en El Sardinero para recibir al Dépor

El Racing de Santander está cerca de colgar el cartel de «no hay billetes» para el partido contra el Dépor. El club cántabro solo le quedan 800 localidades disponibles para un duelo de altura entre dos equipos de la zona alta de la clasificación. El Deportivo recibió 850 entradas para afición visitante, que reparte entre las peñas y los aficionados agraciados en el sorteo que organizó el propio club.