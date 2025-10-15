Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bárbara: «No es una dinámica fácil, el equipo lo está intentando»

"Estamos lo más unidas posibles", asegura

Bárbara Latorre pugna por un balón en el partido ante el Espanyol.

Bárbara Latorre pugna por un balón en el partido ante el Espanyol. / Carlos Pardellas

A Coruña

«El equipo está trabajando. Estamos lo más unidas posibles para poder sacar esto adelante», afirmó Bárbara Latorre, jugadora del Dépor Abanca, después de un mal comienzo de curso: «No está siendo una dinámica fácil, el equipo lo está intentando, estamos trabajando para que en el siguiente partido esté la victoria más cerca». Este domingo reciben al Atlético de Madrid en Riazor (12.00).

