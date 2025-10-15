Liga F
Bárbara: «No es una dinámica fácil, el equipo lo está intentando»
"Estamos lo más unidas posibles", asegura
A Coruña
«El equipo está trabajando. Estamos lo más unidas posibles para poder sacar esto adelante», afirmó Bárbara Latorre, jugadora del Dépor Abanca, después de un mal comienzo de curso: «No está siendo una dinámica fácil, el equipo lo está intentando, estamos trabajando para que en el siguiente partido esté la victoria más cerca». Este domingo reciben al Atlético de Madrid en Riazor (12.00).
