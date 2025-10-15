Mella: "Viví los partidos muy nervioso, no podía verlos"

David Mella se reincorporó al trabajo con el Deportivo después de tres semanas ausente por su compromiso con la selección española y un Mundial sub20 del que quedaron apeados en cuartos de final. "Es uno de los mejores torneos que puede haber. Es una pasada jugar en esos estadios y estos partidos", explica el extremo zurdo a su vuelta. En este tiempo, el Dépor ha empatado dos partidos (Eibar y Almería) y perdido uno, el pasado fin de semana ante el Málaga. Se marchó en el mejor momento colectivo y también a título personal: "Te queda la espinita de irte bien con tu equipo y seguir esa dinámica, pero una oportunidad así la coges siempre con mucha felicidad. Fui a dar mi cien por cien allí, a disfrutarlo lo máximo posible".

Después de un viaje agotador y "aburrido", asegura que vuelve "muy bien físicamente" y ya está disponible para poder jugar este fin de semana ante el Racing de Santander. Durante estas semanas, no obstante, no pudo ver los encuentros de sus compañeros y solo seguirlos desde la distancia a través de aplicaciones de marcadores: "Lo viví muy nervioso porque no podía verlos. Entraba todo el rato en las aplicaciones de fúttbol para poder ver cómo iba".

A Mella le gustaron las palabras de Hidalgo, quien hace unos días dijo que lo echaba de menos por la alegría que transmitía al grupo cada mañana. "Lo escuché y yo creo que siempre es bueno que hablen bien de ti. A mí como canterano que soy me gusta venir siempre con una sonrisa por las mañanas, disfrutar del día a día y aprovechar al máximo los días que me quedan aquí, que espero que sean muchos".

En este tiempo, no obstante, el Dépor ha perdido también a Ximo Navarro, pareja de baile habitual de Mella, y sobre los que Hidalgo había construido una buena estructura en una banda derecha que sumaba también a Luismi: "Pierde mucho [el Dépor], pero todos los compañeros que tenemos en el equipo son muy buenos". Además, cree que Ximo es esa clase de jugador que "compite al 100% en todos los partidos y que se deja el alma jugando". Cree Mella que le van a "echar de menos", pero otros compañeros darán "su 100%" y ocuparán "bien ese sitio".