Segunda División
Mella: "Viví los partidos muy nervioso, no podía verlos"
El de Espasande está de vuelta: "Te queda siempre la ‘espinita’ de irte, pero una oportunidad así la coges siempre con mucha felicidad"
David Mella se reincorporó al trabajo con el Deportivo después de tres semanas ausente por su compromiso con la selección española y un Mundial sub20 del que quedaron apeados en cuartos de final. "Es uno de los mejores torneos que puede haber. Es una pasada jugar en esos estadios y estos partidos", explica el extremo zurdo a su vuelta. En este tiempo, el Dépor ha empatado dos partidos (Eibar y Almería) y perdido uno, el pasado fin de semana ante el Málaga. Se marchó en el mejor momento colectivo y también a título personal: "Te queda la espinita de irte bien con tu equipo y seguir esa dinámica, pero una oportunidad así la coges siempre con mucha felicidad. Fui a dar mi cien por cien allí, a disfrutarlo lo máximo posible".
Después de un viaje agotador y "aburrido", asegura que vuelve "muy bien físicamente" y ya está disponible para poder jugar este fin de semana ante el Racing de Santander. Durante estas semanas, no obstante, no pudo ver los encuentros de sus compañeros y solo seguirlos desde la distancia a través de aplicaciones de marcadores: "Lo viví muy nervioso porque no podía verlos. Entraba todo el rato en las aplicaciones de fúttbol para poder ver cómo iba".
A Mella le gustaron las palabras de Hidalgo, quien hace unos días dijo que lo echaba de menos por la alegría que transmitía al grupo cada mañana. "Lo escuché y yo creo que siempre es bueno que hablen bien de ti. A mí como canterano que soy me gusta venir siempre con una sonrisa por las mañanas, disfrutar del día a día y aprovechar al máximo los días que me quedan aquí, que espero que sean muchos".
En este tiempo, no obstante, el Dépor ha perdido también a Ximo Navarro, pareja de baile habitual de Mella, y sobre los que Hidalgo había construido una buena estructura en una banda derecha que sumaba también a Luismi: "Pierde mucho [el Dépor], pero todos los compañeros que tenemos en el equipo son muy buenos". Además, cree que Ximo es esa clase de jugador que "compite al 100% en todos los partidos y que se deja el alma jugando". Cree Mella que le van a "echar de menos", pero otros compañeros darán "su 100%" y ocuparán "bien ese sitio".
- Amancio Ortega pone al mando de su vasto patrimonio a un hombre de su confianza: este es el elegido
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada
- Gadisa construirá el primer ‘súper’ de la urbanización Costa Miño Golf
- Reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- En venta por una cifra millonaria la finca de Villa Celina, en Vilaboa