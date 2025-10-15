Quagliata mejora de su lesión y podría reaparecer ante el Racing Santander
El técnico deportivista también contó con David Mella en la sesión de este miércoles en Abegondo
EFE
El lateral izquierdo italiano Giacomo Quagliata, baja ante el Málaga por unas molestias en la cadera, ha vuelto a ejercitarse este miércoles junto a sus compañeros, por lo que podría reaparecer con el Deportivo en el duelo del próximo domingo contra el Racing Santander.
El exfutbolista del Cremonese, titular en los cuatro partidos previos a la visita a La Rosaleda, realizó la primera parte del entrenamiento con el grupo en la ciudad deportiva de Abegondo, en una sesión en la que el técnico Antonio Hidalgo también contó con el extremo David Mella, reincorporado a la dinámica blanquiazul tras disputar con la selección sub-20 el Mundial de la categoría.
Además, el defensa Lucas Noubi se unirá mañana los entrenamientos del Dépor después de estar concentrado con la selección belga sub-21 para preparar los dos partidos clasificatorios para el Campeonato de Europa de la categoría contra Gales y Dinamarca.
