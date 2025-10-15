Deportivo
Quagliata, vuelta parcial; Lucas Noubi, de regreso este jueves
El italiano no completó la última parte, como Mella y Stoichkov | El belga se suma al grupo tras su concentración con la sub 21
Giacomo Quagliata se reincorporó al equipo después de ser baja la pasada jornada en Málaga por unas molestias físicas. Los problemas del lateral zurdo no han revestido gravedad, aunque ayer completó una parte del entrenamiento y se perdió el último tramo, de fútbol reducido y mayor intensidad. Tampoco lo realizaron Mella y Stoichkov. A la sesión se unieron los fabrilistas Hugo Ríos, Canedo, Samu, Quique Teijo y Noé Carrillo.
Lucas Noubi, además, regresó ayer al mediodía a la ciudad, después de estar concentrado con la selección sub 21 de Bélgica, con la que no llegó a tener minutos y vivió los dos partidos, ante Gales (0-7 a favor) y Dinamarca (2-0 a favor), desde el banquillo. Ambos duelos son clasificatorios para el Campeonato de Europa. Su combinado es líder del Grupo I con 7 puntos.
