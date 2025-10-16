Segunda División
El Deportivo se abona a los domingos: visita al Córdoba el 16 de noviembre a las 18.30
La jornada 14 de Segunda División se disputará en El Nuevo Arcángel
El Deportivo le ha cogido el gusto a jugar los domingos y seguirá en esta línea también durante el mes de noviembre.El día 16, en la jornada 14 de Segunda División, visitará El Nuevo Arcángel para medirse al Córdoba CF, actual decimotercer clasificado con 12 puntos, cuatro menos que el conjunto coruñés. Hasta entonces deberá jugar ante Racing, Valladolid, Zaragoza y Cultural.
Así está el calendario del Deportivo: las fechas confirmadas
Jornada 10: Racing de Santander - Deportivo, domingo, 19 de octubre, a las 18.30, en El Sardinero
Jornada 11: Deportivo - Valladolid, domingo, 26 de octubre, a las 21.00, en Riazor
Copa del Rey: Sámano - Deportivo, jueves, 30 de octubre, a las 21.00, en el Estadio Riomar en Castro Urdiales
Jornada 12: Zaragoza - Deportivo, domingo, 2 de noviembre, a las 21.00, en el campo Ibercaja
Jornada 13: Deportivo - Cultural Leonesa, sábado 08 de noviembre, a las 18.30, en Riazor
Jornada 14: Córdoba - Deportivo, domingo 16 de noviembre, a las 18.30, en el Nuevo Arcángel
