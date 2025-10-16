Manuel Pablo: «Ascender no es el objetivo, estamos para formar, y la competición es una gran parte»

Con seis victorias en seis partidos, el Fabril es el único equipo capaz de hacer pleno en las cuatro categorías del fútbol español. Al mando, Manuel Pablo, en su segunda temporada, la primera arrancando desde el principio, moldea un grupo que mezcla talento, experiencia y futuro. El canario, que disfruta el día a día, ve margen de mejora para chicos que ya llaman al primer equipo

¿Cómo se mantiene los pies en el suelo cuando además se trata de un grupo muy joven?

Siempre intentamos ser iguales en la victoria en la derrota, ser exigentes con todos, porque encima tenemos una plantilla larga y hay gente que no ha debutado, pero siguen entrenando bien. Para mí eso es lo importante. Es lo que mantiene esa exigencia y nivel a los demás.

Por encima de los datos, el Fabril compite en cualquier contexto y de manera continuada. ¿Le deja especialmente satisfecho?

Me quedo satisfecho con la idea de ser siempre protagonistas, de siempre querer ir a por los partidos, de tomar riesgos en defensa... Luego en el juego creo que estamos haciendo las cosas bien, el otro día estuvimos atascados, es verdad que era un equipo que nos esperó más abajo, pero aun así creo que llegamos bien por banda cuando no teníamos espacio dentro y generamos situaciones de peligro. Después está el acierto o no. Para eso también es importante el trabajo de la gente que no sale de inicio, que sea capaz de mantener un ritmo constante. Sobre la constancia, siempre les apretamos en eso y en el día a día porque creo que es algo que pasa mucho, es parte de la competición, esas desatenciones que tienen a veces los filiales, no puede pasar porque si te pasan aquí te suceden arriba. Ahí insistimos mucho en que queremos ser constantes, queremos ser fiables y queremos ser un equipo reconocible todos los minutos.

¿En fase ofensiva, es un técnico que le gusta automatizar y ofrecer muchas herramientas al jugador? ¿Cuánto queda para la individualidad ofensiva?

Ahí soy un poco exigente y hay mucho de automatismo, lógicamente. También hay libertad de movimientos. Este año no lo hemos hecho mucho, pero variamos algún esquema durante el partido. Creo que a través de la insistencia de lo que hacemos podemos encontrar situaciones de ventaja. Después siempre hay esa calidad individual que a veces te genera espacios, que te permite rebasar contrarios, encontrar otras superioridades... pero creo que a través del juego también las podemos encontrar, incluso desde el incio, que trabajamos mucho esos inicios de juego y queremos hacerlo en corto.

Aguardaba en verano este rendimiento de la plantilla? Hubo varias salidas importantes.

No a la hora de entender el rendimiento por las victorias, pero sí esperaba que fuéramos este equipo. Hemos trabajado mucho y llevamos muchos años, desde juveniles, insistiendo en una idea muy clara de lo que queremos. En ese sentido sí que estoy contento en ver lo que queremos transmitir. Después el resultado te lleva a que parezca que el rendimiento es mejor, pero siempre digo que está por delante la idea, y a través de la idea llegaremos a los resultados.

Xane Silveira

Tiene un grupo de jugadores muy hecho, y otro muy joven que está poco a poco llegando al fútbol adulto. ¿Habla mucho con ellos para que tengan paciencia?

Estamos siempre encima de ellos y les decimos que estén tranquilos. Hay una gran confianza en ellos, lógicamente, por eso están aquí, y esperamos ese crecimiento paulatino. A veces es normal, y entiendo su impaciencia, pero confiamos en su crecimiento.

¿El objetivo ha pasado a ser el ascenso a Primera Federación?

No, para nada es el ascenso. Estamos para formar. Creo que la competición es una gran parte de la formación, lógicamente, pero no salimos a ascender y no pensamos en eso, aunque los jugadores lógicamente puedan pensarlo. Yo me centro en intentar que estos jugadores puedan servir para el primer equipo cuando tenga bajas y que puedan estar ahí ayudando en cualquier momento. Creo que dentro de ese proceso la competición es la parte más importante, pero sin olvidar los detalles técnicos, tácticos e incluso personales, los comportamientos que tienen que tener.

¿Le ha sorprendido el rendimiento de Bil Nsongo?

Sabíamos que tenía un nivel que nos gustaba el año pasado. Era un jugador que, cuando hablamos con la dirección deportiva, entendíamos que se podía quedar este año aquí. Era difícil que se quedara, también te lo tengo que decir. No por cuestiones de que no quisiéramos, sino por cuestiones económicas. Pero él también estaba muy contento con la dinámica que estaba teniendo y también creo que ha hecho un esfuerzo para estar aquí. Sabíamos sus cualidades, pero ha crecido, también a nivel de velocidad gestual, de velocidad de carrera... Cuando acabó la pretemporada lo veíamos muy fuerte.

Xane Silveira

La cantera, el futuro y el proyecto de reforma de la ciudad deportiva

¿Qué opina de la futura ciudad deportiva? Usted ha vivido toda la evolución de Abegondo.

Es el cambio más grande que se va a dar en la ciudad deportiva. Creo que es un paso muy grande para estar entre las mejores canteras, aunque a nivel deportivo ya estamos compitiendo bien, pero a nivel estructural hay muchos aspectos. También, como dijo el presidente, están los valores de este club, que es una parte importante, e intentamos que también los tengan los jugadores. Cuando acabe este proceso va a ser un cambio muy grande. Hay un gran crecimiento.

¿Le da un poco de envidia viéndolo desde el lado del jugador? Si usted hubiera tenido todo esto...

No, porque era lo nuestro era lo que se llevaba en aquel momento, y teníamos seis campos espectaculares de césped. Todo el mundo venía y lo destacaba. Tal vez, a nivel de gimnasio, alguna otra cosa podría faltar, pero era diferente. Solo tengo envidia de una cosa: veo al público en Riazor muy conectado al equipo, y hubo épocas que nosotros, estando en Primera División, cuando bajamos de esa ola de Champions, no teníamos tanta conexión como veo hoy en día. Cuando sufrimos y estuvimos a punto de descender, sí que se recuperó esa unión. Pero antes hubo un tramo de ausencia.

Ha dicho Escotet que el objetivo es llegar a Europa. ¿Se están poniendo los cimientos?

Creo que se está cimentando una base para intentarlo. Primero los procesos, el salto a Primera. Yo soy de los que piensan que las cosas no son inmediatas, no es porque te llames el Dépor ya vas a ascender. Hay otros muchos equipos como el Almería, Zaragoza, Valladolid, Racing, Sporting... que piensan como nosotros. A veces nos podemos confundir con las prisas. Creo que se están dando pasos y es lo importante. No podemos caer en desesperar y querer que todo sea muy rápido.

Xane Silveira

¿A largo plazo puede ser el Dépor un club de cantera? Que siempre exista representación.

Sí, primero porque el presidente es lo que quiere y después nosotros intentamos trabajar en esa idea de sumar gente de la casa. Cuando todos vamos en la misma dirección, se mira todo con más detenimiento.

Se ha hablado de instaurar una cuota fija de canteranos en el primer equipo. ¿Cómo lo ve?

A veces no siempre se da la coincidencia de que te salga camadas buenas, pero el proceso que está teniendo la cantera va hacia que haya más jugadores ahí que puedan aspirar al primer equipo. En ese sentido también es importante hacerles hueco. Siempre podemos pensar en el de fuera, el que ya está hecho, y a lo mejor no damos espacio para los que se están formando, que tienen que tener ese proceso también. Ese proceso se puede dar en el primer equipo.

¿Al público hay que pedirle paciencia y explicarles que no todos pueden tirar la puerta abajo como Yeremay?

Tenemos que tener calma todos. Darles poco a poco ese espacio, no querer siempre que juegue uno de cantera y si lo hace mal, también, ser los primeros en decir que no vale. Tanto el público como los entrenadores tenemos que tener esa paciencia. Al final el que lo ve día a día es el técnico, y no se va a tirar piedras contra su propio tejado. No todos tiran la puerta abajo como Mella y Peque, hay procesos más largos, como Barcia, Rubén que está ahí siempre... no todos van a ser iguales.

Manuel Pablo y su visión de entrenador

¿Cómo se describiría a sí mismo como técnico? ¿Qué tipo de liderazgo ejerce?

Exigente, sobre todo exigente conmigo, con el grupo en general y con la idea que tengo. Intento darle las mejores soluciones a los jugadores, ya no solo a nivel para que ganemos los partidos, sino lo que te digo, para que estén más cerca de lo que está por encima de ellos. Al final estamos con chavales de 17 a 23 años por ahora, y lo que busco no es el resultado, busco la manera de tenerlos mejor preparados para que puedan estar cercanos al primer equipo, y después a nivel de juego siempre queremos eso ese protagonismo, intentar jugar desde atrás, o intentar jugar por abajo, pero compro muchas ideas de fútbol porque para mí lo más importante es que un equipo sea reconocible a lo que quiere su entrenador. Ahí Juan [Villamisar], por ejemplo, me ayudó muchísimo en cómo interpretar los inicios, porque es verdad que en el fútbol que yo viví los inicios no se daban tanto y fue una gran ayuda y después eso, un poco las ideas que yo tenía en ese sentido, pues amoldarlas. A partir de ahí yo creo que siempre hemos sido reconocibles hasta en juveniles y es la idea que hemos intentado transmitir hasta aquí.

Cómo es ese día a día con su cuerpo técnico, el feedback, la retroalimentación que le ofrece además de Juan el resto del grupo?

Muy importante. Para mís son uno más. Dejo mucho mando en ellos para que los jugadores sepan que son muy importantes, son protagonistas en el día a día. Juan en ese proceso, en el proceso de mis ideas, de lo que quería, de situaciones que no controlaba, me ayudó muchísimo. Él venía de muchos años en Abegondo con esa idea de juego. Fue muy determinante en mi proceso.

Xane Silveira

¿Cuál ha sido el técnico que más le ha influenciado?

De todos he aprendido. Jabo tenía muy claro qué quería de cada jugador; de Oltra, el juego ofensivo; de Lotina, también que quería jugar mucho, sus ayudas defensivas… con Caparrós analizábamos muy bien a los rivales. Sacas un poco de cada uno. Luego tenía mi idea de lo que yo quería, lo que me parece más cercano al fútbol profesional y la diferencia para mí es al ritmo al que se puede jugar. Una referencia de cantera, juego e idea es el Athletic: un ritmo alto, un juego constante, aunque después no tenga grandes figuras. Ahí es donde podemos sacar diferencia, en el ritmo al que jugamos si tienes calidad. Vemos cómo aprieta el Barça, ahora este año el Madrid… tal y como está el fútbol ahora, cómo se presiona, cómo se es protagonista también sin balón... es algo que tengo claro que es lo que más se acerca al fútbol de hoy en día.

¿Inciden mucho en el aspecto físico?

Cada vez se trabaja desde antes en el gimnasio. Estamos muy encima, no solo nosotros, también por debajo. Es el fútbol que hay ahora. Más que velocidad, es la repetición de esfuerzos, la constancia de repetir esos esfuerzos puede marcar la diferencia. Sin olvidarnos lógicamente de la técnica. Por mucho que corramos, si la perdemos, no sirve de nada.

¿A largo plazo se ve dando el salto a un banquillo que no sea de cantera?

Uno siempre quiere progresar, pero no es una obsesión que tenga. Estoy muy a gusto aquí, estoy muy contento con el proceso que he llevado primero con el juvenil y ahora el Fabril. Si tienen que llegar más cosas, llegarán. Yo disfruto del día a día de entrenar. No me obsesiona mirar más allá. Hay muchos entrenadores, pocos puestos. Lo que llegue llegará.