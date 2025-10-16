El Racing, próximo rival del Deportivo, líder en tiempo en superioridad numérica en Segunda

La semana previa de la visita del Deportivo al Racing llega marcada por la polémica trasladada desde tierras cántabras con el colectivo arbitral, después de que los santanderinos se hayan sentido perjudicados por los arbitrajes en El Molinón, donde terminaron con dos expulsados y un polémico gol final que no subió al marcador ya que el colegiado había decretado al final. José Alberto no podrá contar con Michelin y Sangalli por sanción y tildó la actuación arbitral de «escandalosa» tras caer derrotado ante el cuadro de Borja Jiménez.

Los datos, no obstante, señalan al Racing de Santander como el equipo que más tiempo pasa en Segunda División en superioridad numérica. Durante estos nueve partidos, ha disputado más de 176 minutos con dicha condición, y se ha visto en cinco encuentros con expulsiones de contrarios. Por debajo, un nutrido grupo con dos partidos en superioridad.

Ante Castellón, Ceuta, Almería, Córdoba y Málaga jugó 11 contra 10 durante algún tramo del partido. En total, más de 176 minutos. El Dépor, por su parte, estuvo con uno más ante el Granada durante 34 minutos. Cádiz y Burgos, los otros dos equipos que más tiempo han disputado con superioridad numérica, se acercan –pero no alcanzan– los 100 minutos continuados bajo dicha condición.

El Dépor, líder en tiempo efectivo

Otro tema de polémica que se ha desarrollado esta semana, denunciado por José Alberto, es el tiempo efectivo (53:19 según datos de 365scores y vintage-stats) por las interrupciones que se producen durante los partidos. Un tema habitual de discusión en el fútbol español que muchas veces deriva en el debate sobre parar el tiempo, como en fútbol sala. No será un problema, a priori, ante un Deportivo que es el líder en este dato en la competición, con 55:36 minutos de tiempo neto por partido.