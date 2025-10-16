Yeremay aumenta su valor de mercado a los 20 millones y establece un récord en 'Transfermarkt'

Yeremay Hernández sigue en boca de todos después de una irrupción estelar en el fútbol profesional español. El futbolista canario brilló el curso pasado y su talento, además de sus números, le valieron para que media Europa pusiese sus ojos en él. A la avalancha de intereses, ofertas y rumores, el 10 deportivista respondió con su continuidad. Pero quedarse en A Coruña no le pasa factura a ojos de su valor de mercado, que sigue in crescendo. Si en julio había alcanzado los 15 millones de euros en la última revisión realizada por Transfermarkt, web especializada, tras el verano, en el habitual reajuste, el diestro sube a los 20 Millones de euros. Es el jugador más caro en la actualidad y también en la historia de la competición dentro del propio portal desde que regula los valores de LaLiga Hypermotion. Desbanca así a Umar Sadiq, en el curso 21/22, que llegó a costar 18M, y adelanta también a Raúl De Tomás (16M en la 20/21).

No ha sido el inicio deseado por un Yeremay a quien hace algunos días, después de un golazo que copó portadas, habló de su comienzo de temporada y su verano, marcado por todo el ruido exterior y un cambio de posición en el que Hidalgo ha insistido desde el comienzo de la campaña. El objetivo, acercarle al gol y a su versión más determinante.

Yeremay, el mayor valor de Segunda esta temporada / Transfermarkt

Alejarse de banda, de momento, no ha sido la gran respuesta, aunque el valor del canario sigue incrementándose. Cabe recordar que el Dépor rechazó más de 30 millones de euros en agosto cuando el Sporting de Portugal quiso ficharle. Según la web Transfermarkt, especializada en valores de mercado, el canario ya cuesta 20 Millones.

"Yeremay estuvo a punto de salir del club por más de 30 millones, además sigue siendo el jugador más importante en el buen inicio del Dépor", dice Carlos Morales, responsable de Transfermarkt para los valores de mercado de Segunda División. De hecho, tras siete revalorizaciones seguidas, el canario logra igualar a Albert Luque y a Juan Carlos Valerón como los profesionales más cotizados de la historia del club blanquiazul.

Yeremay, líder histórico de Segunda / Transfermarkt

David Mella, el sexto mayor valor con 5M; y el Dépor, el segundo equipo en la Liga

Yeremay no es el único que ha crecido en este aspecto. Otro jugador que ha dado un paso adelante respecto a su valor de mercado es David Mella. El de Espasande pasa de valer 4 millones a cinco, aunque en verano el club recibió también un potente interés del fútbol árabe y su cláusula ronda los 20 millones de euros. Mella es ya el sexto jugador en la categoría de plata, solo por detrás de Lopy y Thalis (6M, ambos del Almería); Sergio Arribas (8M, también indálico); y Mika Marmol (Racing de Santander, 10M). En el top15 de la categoría se cuela Samuele Mulattieri, con un valor de mercado de 4 millones de euros.

El Dépor, gracias a estos números, y al incremento de otros jugadores que se están consagrando en la categoría, es ya el segundo equipo con mayor valor global de plantilla. En total, 45 millones (25 los representan los dos extremos canteranos). Por encima, tan solo está la UD Las Palmas, recién descendido, con nu valor de 47.5M.