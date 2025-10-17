Fran Alonso: "Hemos carecido de valentía, concentración y hemos sido ingenuas por momentos"

Fran Alonso, en la previa del Dépor-Atlético, analiza los que considera «tres factores» que afectan a la mala dinámica del equipo blanquiazul, tras un triunfo en siete encuentros: «Primero son tácticos y técnicos y en cuanto a toma de decisión. Nos han penalizado errores básicos que solventamos fácil. También el aspecto mental. Hemos carecido de valentía, concentración y hemos sido ingenuas por momentos». Además, añade, las «decisiones arbitrales» que les han costado puntos.

"La reacción ha sido muy buena. Sabemos la importancia de estar unidas, de trabajar con ilusión. Estoy muy contento de cómo ha afrontado la semana", expresa sobre cómo ha ido una semana marcada por el empate ante el DUX Logroño. Desde el vestuario hacen autocrítica y todos esperan una reacción. Este domingo a las 12.00 reciben al Atlético de Madrid.

"Tenemos que estar tranquilas, ser positivas. Analizar porque hay cosas que podemos hacer mejor. Estamos trabajando con mucha incidencia sobre ello. El mensaje del grupo es de tranquilidad", insiste Fran Alonso.

El empate ante el DUX todavía duele después de haber perdido una ventaja de dos goles: "El gol suyo creo que fue la clave del partido. Reiniciamos rápido cuando teníamos que haber tenido más pausa" e incide en que cree que fueron "un poco ingenuas" a la hora de defender la ventaja.

El Dépor Abanca y el trabajo mental

Ahora es momento de recuperar la confianza, que solo llegará a través del propio juego: "Lo principal es aquí, en el verde, todos los días en los entrenamientos. Viendo que los equipos tienen las ideas más claras. Primero haciendo autocrítica. Es la mejor manera de recuperar sensaciones y confianza. En los entrenamientos, desde Alhama, creo que el equipo ha dado un paso adelante y estoy contento con la reacción del equipo. Ahora espero transmitirlo en el campo".

Fran Alonso también habla del aspecto mental y la figura de la psicólogoca. El curso pasado, este papel lo tuvo Carolina Vigo, quien no continuó en la nueva campaña. Se busca a una nueva persona para el cargo que todavía no ha llegado: "Estamos trabajando en ello. Es una figura que vamos a intentar incorporar. Es una parte importante. El tema mental el año pasado lo vimos. Este año creo que todas tenemos un año de experiencia, somos más maduras, competimos mejor en ese aspecto, pero es evidente que no hemos sido capaces de jugar 90 minutos bien. Hemos tenido una buena parte y otra mala. Estamos buscando más consistencia y continuidad. Para mí lo más importante es lo que pase en el césped y la unidad con la que estamos trabajando".

Análisis al Atlético de Madrid

También analiza al Atlético de Madrid: "Creo que es un equipo que ha crecido mucho desde el año pasado. Son mejores y se han reforzado bien. Es un equipo con un buen juego combinativo. Tiene constante amenaza a la espalda, que lo hace muy peligrosa. Además, transita muy bien, es uno de los mejores rivales de Liga F y sabemos de sus virtudes. Es un partido en casa, el año pasado ya tuvimos una buena actuación ante ellas. Podemos maquillar una parte de estos partidos. "