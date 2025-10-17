Hidalgo: "Creo que el gol a Zaka no lo puede anular nunca"

Antonio Hidalgo pasa página tras las polémicas arbitrales del pasado domingo en La Rosaleda, aunque desvela una conversación que mantuvo con el árbitro después de un partido en el que el Deportivo se sintió perjudicado. "Le llama el del VAR y le enseña algo. Es muy difícil que el árbitro de campo lo contradiga. Nos dijeron que el VAR iba a entrar en errores graves o manifiestos. Creo que Murillo hace más por poner la cabeza que Zaka", analiza sobre el tanto anulado por falta al delantero neerlandés. Aunque no fue la única. También habló de una mano que, eso sí, considera bien señalada: "La primera dicen que es play the ball, que no es mano. Cuando nos han explicado, esa es la regla".

Este domingo el Deportivo visita al Racing de Santander e Hidalgo aguarda que se hable del verde, del fútbol. Son baja Ximo Navarro y Daniel Bachmann, ambos de larga duración. Recupera a Giacomo Quagliata, David Mella y Lucas Noubi. "Sabemos que tenemos que mejorar en ciertos aspectos, tener solidez y seguir evolucionando", explica sobre la evolución que quiere ver del equipo tras un encuentro en la Rosaleda en la que el equipo sufrió en exceso.

"Son un equipo que se asocian mucho, que te generan mucho estrés, amenazan continuamente la última línea", analiza sobre un Racing de Santander que es el equipo que más goles ha anotado esta temporada. "Prevemos un partido igualado, para estar concentrados. Con tanto talento, a la mínima te pueden hacer daño", añade sobre el duelo.

Hidalgo dibuja su propio partido en la cabeza, aunque cree que ni el Racing podrá contener el talento del Dépor, ni viceversa: "Me gustaría que pasaran muy pocas cosas en mi portería y muchas en la suya, pero va a ser difícil. Intentaremos controlar todo al máximo, que no nos hagan mucho daño". A lo que añade que "con el talento que hay en ambos equipos será difícil sostenerlo siempre" y por lo tanto habrá que estar "muy metidos ante cualquier adversidad".

El entrenador blanquiazul aguarda "un partido bonito" en un escenario ideal: "El Sardinero tiene un gran ambiente. Ese estadio empuja muchísimo. La semana pasada sucedió, cuando sientes a los tuyos empujas muchísimo".

Los nombres propios del Deportivo ante el Racing

Hidalgo recupera a varios jugadores para medirse al tercer clasificado. Será uno de los encuentros de la competición. "Mella dice que está para todo. Tiene esa frescura que los equipos necesitan. Después del viaje y sin saber su volumen de trabajo era mejor dosificarlo, pero estará al 100% para el partido", explica sobre el canterano, que vuelve tras el Mundial sub 20. Desde su salida, el Dépor no ha vuelto a ganar.

También recupera a Lucas Noubi, a quien ve de lateral o central, pero no espera que sea capaz de repetir los recorridos de Ximo Navarro. No es ese perfil: "Tenemos que ir viendo y trabajando con él. Es un chico con una ilusión tremenda y muchas ganas de aprender. Son situaciones en las que tenemos que ver qué perfiles queremos. Si vamos a compararlo con Ximo de lateral, ese no va a ser nunca Lucas. Se puede amoldar a las dos posiciones".

Stoichkov, otro de los nombres propios, arrancó la semana con algunas molestias. Hidalgo espera que pueda recuperar su mejor versión con confianza: "A Stoichkov hay que quererlo mucho, hay que comprenderlo. Él no para de correr, no para de entrenar. Sabe que la competencia es muy grande. En su posición tenemos un gran volumen de jugadores con mucho talento". A lo que añade que es un jugador que debe sumar mucho al equipo: "El otro día le dije que es una bendición tenerle. Tener a este tipo de jugadores a un entrenador le da mucha variabilidad".

El entrenador blanquiazul también habla de la posición de Miguel Loureiro, quien pasó al lateral diestro el pasado fin de semana. Una zona que ha ocupado gran parte de su carrera: "No es tan diferente la posición, es la que tuvo en Granada en la primera jornada o la que tuvo el año pasado en Huesca". Cree que es "normal" que de primeras pueda necesitar una pequeña adaptación, pero no le da mayor importancia: "cuando viene actuando en una posición, cambiarla, hay que dominar ciertas situaciones. Si ganas todo está muy bien y qué rápido ha ido todo y si pierdes tienes la sensación de que deberías haber hecho otra cosa".