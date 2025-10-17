Hidalgo, ante el reto de recuperar la solidez defensiva del Deportivo contra el rival más goleador

Después de tres semanas consecutivas sin ganar, el Deportivo buscará este domingo volver a la senda del triunfo, a la que llegó a base, primero, de una sólida defensa que le permite, pese al resultado en La Rosaleda, estar todavía entre los conjuntos que menos encaja en Segunda División. Es esa estabilidad defensiva la que le ha permitido dar rienda suelta a todo su talento y, ahora, tras la baja de Ximo Navarro, que pone en jaque los planes y la estructura del equipo, Antonio Hidalgo debe actuar para frenar la sangría que ha vivido su equipo en las últimas semanas, en especial, ante Eibar y Málaga, donde recibió una gran cantidad de ocasiones y acercamientos. En Ipurua, 23 disparos del contrario; en La Rosaleda, 15.

La ausencia de Ximo Navarro es dolorosa, pero el de Guadahortuna no volverá hasta dentro de cuatro meses, y Antonio Hidalgo debe paliar su ausencia para seguir construyendo un Deportivo que aspire a todo. Segundo clasificado con 16 puntos, este fin de semana visitará El Sardinero, y a un Racing de Santander que ha sumado las mismas unidades y llega tercero. Los de José Alberto, en peor racha, tras solo cuatro puntos de los últimos 15; por 8 en ese mismo tramo de los blanquiazules, hasta este pasado domingo invictos.

Pero la lesión de Ximo ha obligado a Hidalgo a reformular su defensa. El pasado domingo, ante un gran número de bajas, el técnico catalán optó por situar a Miguel Loureiro en el lateral diestro y a Arnau Comas en el eje, repitiendo así la línea del inicio de temporada, con Escudero en lugar de Giacomo Quagliata, ausente por problemas físicos.

Para esta jornada, Hidalgo recupera al lateral italiano, indiscutible desde que ha asaltado el once titular; y también a Lucas Noubi, de vuelta tras su concentración con la selección belga. Eso sí, el central diestro solo podrá sumar tres entrenamientos antes de competir en Santander.

El reto para la 10ª jornada de Liga está en recuperar la solidez defensiva que caracterizó al Deportivo en su mejor momento de la temporada. Ante Sporting (8), Mirandés (9) y Huesca (6), el equipo coruñés recibió un total de 23 disparos (9 a portería). Solo en Ipurua igualó esa cifra, a los que hay que sumar 10 del Almería y otros 15 del Málaga. En total, 48 (18 entre los tres palos), evidenciando lo que sufrió el equipo blanquiazul, en especial en Ipurua y La Rosaleda.

Para Hidalgo, es el momento de construir a futuro, y también de apostar. Bien por devolver a Loureiro al eje defensivo, lo que podría incluir a Lucas Noubi como lateral derecho o tercer central; o bien en Arnau Comas, fichado para ser un jugador importante en la zaga este verano tras la salida de Pablo Vázquez. Con Mella de vuelta, el sistema de tres con carrileros vuelve a cobrar importancia.

En frente, no obstante, estará el equipo que hasta el momento ha demostrado tener mayor capacidad ofensiva. Un Racing que no atraviesa un buen momento, pero que tiene armas para anotar en cualquier contexto. El equipo que dirige José Alberto ha anotado 22 goles y es el líder en muchos de los rankings ofensivos de la competición. Solo el Almería (18) le sigue la pista en tantos a favor, y por detrás, con 17, el Dépor.

El Racing, además, es el equipo que mejor porcentaje tiene de efectividad de goles (21.78%) y el que más finaliza entre los tres palos (el 57,43% va a portería). Andrés Martín, máximo goleador con seis goles (y dos asistencias), encabeza la lista de anotadores de Segunda con un gol más que el deportivista Eddahchouri o sus compañeros Asier Villalibre y Jéremy Arévalo, con cinco.