José Alberto, antes del Racing-Deportivo: «Somos equipos similares, es un partidazo»

José Alberto, entrenador del Racing de Santander, pone en aviso a los suyos antes de recibir este domingo al Deportivo, «uno de los mejores equipos que se pueden ver en Segunda». El técnico del equipo santanderino cree que su escuadra está «motivada e ilusionada» con el encuentro tras el polémico tropiezo en Gijón, que le resta a Sangalli y Michelin, sancionados.

«Somos dos equipos similares en ciertas cosas que pueden ganar a cualquier rival por el talento de sus futbolistas, con una propuesta ofensiva… es un partidazo», explica en la previa. Además, añade que el Dépor tiene «muchas armas ofensivas» y «un equipazo», pero ellos no «tienen miedo a nadie».

Su equipo llegará al encuentro después de solo una victoria en los últimos cinco partidos. «En esta categoría son muy importantes las rachas, no entrar en dinámicas negativas y salir de ellas cuanto antes», explica, aunque pide también calma, ya que solo van nueve jornadas: «Hemos empezado muy bien y desde dentro a veces nos fustigamos, pero cuando hablo con gente de fuera, nos valoran siempre mucho más de lo que lo hacemos nosotros».

Hidalgo también cambia elogios antes del Racing - Deportivo

"Son un equipo que se asocian mucho, que te generan mucho estrés, amenazan continuamente la última línea", analiza sobre un Racing de Santander que es el equipo que más goles ha anotado esta temporada. "Prevemos un partido igualado, para estar concentrados. Con tanto talento, a la mínima te pueden hacer daño", añade sobre el duelo.

Hidalgo dibuja su propio partido en la cabeza, aunque cree que ni el Racing podrá contener el talento del Dépor, ni viceversa: "Me gustaría que pasaran muy pocas cosas en mi portería y muchas en la suya, pero va a ser difícil. Intentaremos controlar todo al máximo, que no nos hagan mucho daño". A lo que añade que "con el talento que hay en ambos equipos será difícil sostenerlo siempre" y por lo tanto habrá que estar "muy metidos ante cualquier adversidad".

El entrenador blanquiazul aguarda "un partido bonito" en un escenario ideal: "El Sardinero tiene un gran ambiente. Ese estadio empuja muchísimo. La semana pasada sucedió, cuando sientes a los tuyos empujas muchísimo".