MUNDIAL 2030
Louzán, sobre la candidatura de Riazor para el Mundial 2030: "La cuenta atrás ya empezó, hay que apurarse"
El presidente de la RFEF ofreció una charla en el Círculo de Empresarios de Galicia
EFE
El presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, lanzó este viernes una advertencia al ayuntamiento de A Coruña porque sigue sin avanzar en la candidatura de Riazor para ser una de las sedes del Mundial 2030 de fútbol.
"El ayuntamiento de A Coruña tendrá que explicar cómo lo va a hacer, quién va a financiar -la obra- porque la cuenta atrás ya empezó, hay que apurarse para que pueda ser una realidad que Riazor pueda ser una de las sedes", avisó.
Tras impartir una charla en el Círculo de Empresarios de Galicia, bajo el título de "Un nuevo tiempo en el fútbol español", Louzán recordó que la responsabilidad de las candidaturas cae "única y exclusivamente" en las ciudades.
"Lo digo porque fueron las ciudades las que presentaron su candidatura a aquella propuesta inicial de la Federación Española, donde yo no estaba aún como presidente. A Coruña está dentro de esa preselección, pero reitero que esa preselección no significa más que un avance de trabajos previos que hicieron las tres federaciones, España, Portugal y Marruecos", incidió el dirigente federativo, quien dejó claro que la FIFA exige "un mínimo" de 43.000 asientos en los estadios.
Confirmó que Málaga se ha caído de la carrera por el Mundial porque "así lo decidieron sus autoridades", y apuntó que "en estos momentos" tanto Vigo como Valencia "reúnen las condiciones" para que Balaídos y Mestalla sean sedes.
"Como gallego, quiero y me gustaría que Galicia puede tener una sede, o incluso dos porque este escenario es muy cambiante. La decisión última la va a tener la FIFA. Galicia puede tener dos, una o ninguna", subrayó.
Louzán destacó que España lidera la candidatura ibérica "con un peso del 55 por ciento en toda ella", y emplazó al alcalde de Vigo, Abel Caballero, a "hablar menos y actuar más" para conseguir que Balaídos sea uno de los estadios elegidos.
