Raquel García: «Debemos dar todas un paso adelante, somos el Dépor, hay que demostrarlo»

¿Qué análisis hacen de lo que pasó ante el DUX?

Está claro que no fueron sensaciones buenas. Empezamos bastante bien, la primera parte estaba donde queríamos, pero pasas de un posible 3-0 a dejarlo 2-0 [gol anulado], que es un resultado muy engañoso. Somos ambiciosas y obviamente no nos conformamos. Lo que se vio en esa primera parte debemos intentar que sean los 90 minutos y no solo 45.

Todos los goles afectan anímicamente. ¿Ese pesó más?

Yo creo que en ese momento no. Estábamos haciendo una buena primera parte, nos estaban saliendo las cosas, y al final el rival también juega. Creo que esas sensaciones de los primeros 45 minutos tenemos que alargarlas en el tiempo y ser conscientes de que un partido que se pone 2-0 no se te puede escapar.

Venían de un buen verano. ¿Qué está sucediendo?

Tenemos que ser autoexigentes y pedirnos más. En esta Liga F cuesta mucho ponerse 2-0 por delante y eso no se puede escapar. Nuestra línea tiene que ser ascendente, ser capaces de corregir los errores y que no vuelvan a pasar. Poco a poco ir creciendo, la liga es muy larga y las segundas vueltas sabemos que son complicadas.

Anímicamente y en cuanto a la confianza, ¿cómo se vuelve a los niveles anteriores?

Al final no es lo mismo competir en un contexto donde no te juegas nada a cuando te juegas los puntos. Cada rival, cada fin de semana, te juegas tres puntos que son súper importantes. Está demostrado que ganas tres partidos y coges confianza y ves que puedes comerte el mundo. No por no encadenar victorias o estar en esta dinámica tenemos que sentirnos las peores. Hay que buscar un equilibrio, ser estables, e intentar conseguir los máximos puntos posibles, pero desde la estabilidad la tranquilidad. Cuanto más nos obsesiones con un resultado, una clasificación o lo que se puede llegar a esperar de nosotras, realmente no será lo ideal ni real. Tenemos que centrarnos en el día a día. Poco a poco irán llegando los buenos resultados y las sensaciones.

¿Cuál es el mensaje de Alonso?

Que confiemos en nosotras. Somos las mismas que ganaron al Athletic, las mismas que estuvimos en pretemporada, y los equipos pasan por unos momentos u otros. El trabajo es lo que nos va a llevar a esas buenas sensaciones.

¿Al equipo le ha pesado esa expectativa de dar un paso más?

Yo creo que no, que al final dar un paso debemos darlo todos. Somos el Deportivo. Llevamos un escudo y cada una tiene que saber lo que se tiene que exigir. Hay demostrarlo ya, tenemos que empezar a conseguir puntos.

¿Usted cómo está? Le vimos con un vendaje el fin de semana.

Empecé el año encontrándome muy bien, logrando ese rendimiento que quiero y creo que puedo aportar. Sigo pensando que puedo ayudar mucho al equipo, pero luego tuve una lesión y estuve tres semanas y media apartada. Poco a poco cojo esas buenas sensaciones, siempre cuesta un poco volver, pero estoy centrada en ayudar.

Llevaba dos años jugándolo todo. ¿Se le hizo raro estar fuera?

Sí, la verdad es que nunca he tenido una lesión y ha sido totalmente nuevo. He pasado mis momentos malos, por así decirlo. Cuesta un poco, pero gracias a mis compañeras también he podido estar y ahora valoras todo mucho más.

¿Cuánto trabajo a nivel mental tienen que hacer estas semanas en las que las cosas no salen?

Yo creo que es importante relativizar. Ni cuando pierdes eres el peor, ni cuando ganas la mejor. El aspecto mental para mí no solo está en las rachas malas, creo que también tiene que estar en las rachas buenas e intentar estabilizarte. Es un aspecto que se tiene que trabajar en el día a día, no solo en las rachas malas hay que darle cuidado, sino cada día y cada semana. Rendimos a un alto nivel y el aspecto mental determina bastante porcentaje de lo que puede ser una jugadora.

El año pasado estaba Carolina como psicóloga. ¿Ha llegado otra persona?

Este año de momento no se ha incorporado nadie en nuestra sección, pero creo que está en proceso.

¿Es una figura clave hoy en día?

Sí, yo creo que es una figura imprescindible en un equipo. Creo que el trabajo que hace un psicólogo en este caso es un trabajo que se hace a la sombra y que no suele ser valorado. Pero es un porcentaje muy alto de los éxitos de un equipo y es muy importante.

Como una de las capitanas, ¿cómo ve la salud del grupo? ¿Le toca hacer trabajo extra de cohesión?

Las capitanas sí tenemos un poco más esa responsabilidad de estar para el grupo. Intento estar para las compañeras que lo necesiten, ayudar, estar también para la gente que está lesionada y que quizá lo necesita más, o esas comparas que no tienen tantos minutos. Intento ejercerlo de la mejor manera, y estoy agradecida de ver cómo ellas también confían en mí.