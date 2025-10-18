Antía Veiga arranca el Mundial sub 17

Antía Veiga comienza este domingo ante Colombia (20.00) el Mundial sub 17 que disputará con España en Marruecos. La selección es la vigente subcampeona y aspira a conseguir el título. El primer encuentro se disputará en la Football Academy Mohamed VI de Rabat. El miércoles jugarán ante República Checa y el próximo sábado contra Costa de Marfil.