Mundial sub 17
Antía Veiga arranca el Mundial sub 17
A Coruña
Antía Veiga comienza este domingo ante Colombia (20.00) el Mundial sub 17 que disputará con España en Marruecos. La selección es la vigente subcampeona y aspira a conseguir el título. El primer encuentro se disputará en la Football Academy Mohamed VI de Rabat. El miércoles jugarán ante República Checa y el próximo sábado contra Costa de Marfil.
