Bodipo: «El Dépor, con Abegondo, se situará en un punto superior para tener una gran cantera»

Tras cinco años trabajando en el fútbol de Guinea Ecuatorial, Rodolfo Bodipo, amante del fútbol andaluz, recala en el San Pedro, de Tercera RFEF, y repasa la actualidad, que medirá a Racing y Dépor, dos equipos que le han marcado. También la tensa situación que se vive con la selección del Nzalang Nacional.

Acaba de firmar con el San Pedro. ¿Qué espera?

Después de dejar la selección de Guinea Ecuatorial quería tener un proyecto más del día a día. Se pusieron en contacto conmigo y me llamó la situación deportiva, han perdido los seis partidos que han jugado. Soy un hombre al que le gustan los retos difíciles. Este es un recién ascendido y vamos a intentar cambiar la situación.

¿Tenía ganas de coger un banquillo en España?

Sí, porque han sido seis años fuera, y el fútbol tiene poca memoria. Cuando sales del mercado, por mucho que estés en una selección, cuando vuelves te quedas fuera de la dinámica. La gente no sabe lo que haces y cuesta un poco más entrar en la rueda. Pero tenía muchas ganas e ilusión.

Para quien no conozca su figura en los banquiloos, ¿cómo se describe?

Me considero un técnico súper cercano, creo que como la persona que soy. Me encanta enseñar, también aprender de los jugadores, pero sobre todo soy súper exigente en el momento de pasar del vestuario al campo de fútbol. Me gusta que mi equipo sea alegre, que juegue al fútbol, y que tenga clara la idea de cómo primero se defiende para luego atacar. Mi misión es que los jguadores sean felices y sacarles el 200%.

Hablaba de Guinea Ecuatorial, que a nivel de selección atraviesa un momento muy inestable y polémico. ¿Cómo lo vive?

Yo trabajé con la selección sub 23, al final el proyecto que yo tenía era darle a la absoluta los máximos jugadores posibles. En estos cinco años, de lo que realmente estoy orgulloso, es que hemos sacado jugadores de Guinea Ecuatorial, que muchas veces no tenían las condiciones adecuadas, y los hemos traído para España. Algunos en Tercera, otros en División de Honor... les hemos dado la oportunidad de buscar un futuro mejor.

¿Puede usted tejer un puente para chicos jóvenes que busquen aquí oportunidades?

Sí, al final ellos me ven como un hermano mayor al cual piden ayuda. PYo doy el 100% para ayudarlos a todos los que puedan, a todos los que tienen esas cualidades y calidad para poder estar en un equipo aquí en España. Ellos quieren salir, quieren cumplir su sueño de ser futbolistas. Además, aquí tienen el mismo idioma, España es la madre de Guinea por haber sido colonia. Aal final hay muchas similitudes que a ellos les pueden favorecer si vienen. Luego depende de su trabajo, sus ganas, de sacar esto adelante y poder darle otro futuro a su familia.

La selección, a pocos meses de la Copa África, vive una situación muy tensa. ¿Qué sucede allí?

Para mí es un tema vergonzoso. Lo denuncié por redes sociales. Creo que el pueblo de Guinea no se merece esto, la imagen del país no lo merece. Hay que hacer muchos cambios, muchísimos. Yo puedo hablar porque he estado dentro de lo que es el fútbol, tanto de capitán y jugador, como también desde fuera, he sido director general dos años y medio y se cómo se cuece todo. Lo veo súper lamentable. Necesitamos cambios radicales. Ahora acaba de llegar otra denuncia al que era el seleccionador femenino, más de 400 millones de francos, y es otro varapalo, otra imagen negativa de nuestro país. Cómo están tratando ahora mismo a los jugadores [los futbolistas ha tenido que no presentarse a un partido por las condiciones que atraviesan], que son los protagonistas. Tanto los futbolistas como el pueblo en general se merece un respeto. Hacen falta cambios.

Y la Copa África en dos meses.

Al final los jugadores necesitan el cariño, hay que darles todas las herramientas que están a mano. Cuando hablamos de la federación, también hablamos del gobierno, las personas que tienen que aportar esas herramientas, igual que la propia federación. Va a haber un futuro incierto y sobre todo se está manchando la imagen de un país que no merece esto.

Deportivo y Racing de Santander, pasado enfrentado en la vida de Bodipo

Este fin de semana se enfrentan Racing y Dépor. ¿Sigue su actualidad?

Totalmente. HAce poco estuve también en Santander, con PAblo Álvarez, que también lo recuerdan en A Coruña. Creo que el Dépor ha encontrado una dinámica muy buena, tienen un buen entrenador, al que conozco del Sevilla Atlético. Va a ser el partidazo de la jornada. Todavía es muy pronto, pero uno de los dos puede dar un golpe en la mesa. Ambos quieren ser líderes. El Dépor, en ese sentido, está haciendo un buen fútbol.

¿Cómo recuerda su etapa en ambos clubes?

Al Racing tengo que ser agradecido, me dio la oportunidad de jugar en Primera División después de un ascenso súper bonito, de meter muchos goles. Creo que los números fueron muy buenos. Es uno de los sitios en los que mejor me he encontrado futbolísticamente. Todavía mantengo allí mi casa, siempre voy a tener ese vínculo. Con el Dépor mi trayectoria fue un poco irregular. Creo que es donde mejor me he sentido, como equipo, como ciudad, pero donde más irregular he sido como futbolista, en cuanto a números. Me hubiera encantado mejorarlos, pero como afición, que es de 10 y ciudad, es un lugar en el que he estado muy feliz.

Siempre destaca la figura de Caparrós. ¿Sigue en contacto con él?

Lo veo mucho por los veteranos del Sevilla. Realmente no tengo palabras de agradecimiento para él. Se me quedan cortas. A parte de ser mi padre futbolístico, creo que es más que eso. Me ha inculcado todos los valores, desde que coincidí muy jovencito, con 21 años, a la persona que soy ahora. Me ha dado consejos y siempre será súper importante en mi vida. Creo que tengo ese gen suyo de intensidad.

Bodipo, durante un entrenamiento / Fran Martínez / OPC

¿Fue quien más le marcó?

Es el que más me ha marcado, claro, y fíjate, tengo que hablar de otro entrenador, que es José Luis Oltra, que también lo tuvimos ahí, con el entrenador que menos jugué, y con el que más hablo a día de hoy. ¿Por qué? Porque es un entrenador que, no lo voy a descubrir como técnico, pero como persona, es un tío que te habla claro, te dice si cuentas, no cuentas, lo que vas a contar, y a partir de ahí, lo que tú le respondes es lo que tú vas a poder aportarle cuando cuente contigo. Es un entrenador que me ha marcado.

Manuel Pablo en una entrevista a este medio también lo destacó, pese a que tampoco estuvo tanto tiempo.

Sí, es que al final, José Luis no puede tener tanto nombre como otros que hemos tenido, pero es un muy buen entrenador, lo ha demostrado, y después te habla claro. Al final se trata de la persona que es. Tú puedes ser muy buen entrenador, pero el equipo no te puede seguir, el mensaje no llega. Con José Luis, llega, sabemos lo que quiere, lo que podemos dar, y te saca el 100%. Manuel Pablo, que es una leyenda internacional, te habla también de Oltra, eso es por algo, habiendo tenido entrenadores muy, muy buenos.

El Dépor este año mira al ascenso. ¿Cuál es la clave?

Regularidad, tener una mentalidad ganadora, y hay momentos que ya en la temporada estás arriba, en cadenas varios partidos sin perder, ahí solo queda el trabajo. Si no me equivoco, tenemos el récord de puntos en Segunda División. Creo que el Dépor va a tener sus opciones este año.

¿Con quién se queda, Yeremay o Andrés Martín?

Yo me quedo con los dos, si puedo, me quedaría con los dos. CEs difícil, son unos peloteros muy buenos, y cada uno con sus características, pero son dos animales. Me quedo con los dos, si puede ser.

Yeremay ha marcado un cambio de tendencia con la cantera. ¿Cómo lo ve?

El Dépor, en su tiempo, tenía 40 jugadores en pretemporada, locales había muy pocos. En mi época estaban subiendo algunos chavales, pero también les costaba. Yo creo que apostar por la cantera es un proceso largo, pero es lo que te puede hacer sobrevivir en momentos económicamente malos, como le ha pasado al Barça. El Dépor, con el proyecto de Abegondo, toda la ampliación que van a hacer, creo que le situará en un punto superior a otros equipos para tener una gran cantera. Entonces va a ser muy necesaria.