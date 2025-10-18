Dépor Abanca-Atlético: Reacción obligatoria ante un grande de la Liga F

El Dépor Abanca atraviesa su segunda gran crisis desde que el proyecto regresó a la élite del fútbol femenino nacional. La primera se llevó por delante a Irene Ferreras, tras diez partidos y una sola victoria. Tiene, de momento, más margen Fran Alonso, quien tan solo ha puesto un triunfo en el casillero después de siete encuentros y acumula seis puntos, dos más que la zona de descenso, marcada por un Athletic Club que tarde o temprano reaccionará.

Es eso precisamente lo que debe hacer y espera tanto el cuerpo técnico como la propia plantilla. La confianza lograda en verano, las expectativas en torno a una plantilla mejorada, y el buen nivel con el que llegaba al inicio de curso se han esfumado de un plumazo. La seguridad se ha evaporado y el equipo necesita encontrar con la tecla que le devuelva a la competición antes de que sea tarde o la temporada se ponga demasiado cuesta arriba cuando. El objetivo inicial era sufrir menos y pasar un curso más tranquilo.

Especialmente dolorosa ha sido la derrota ante el Alhama y el empate contra el DUX, dos recién ascendidos que han dejado en evidencia a una plantilla con potencial para mucho más, pero que de momento no está sabiendo trasladar esa expectativa al terreno de juego. Ni en forma de resultados, ni en sensaciones.

El Deportivo que se salvó el curso pasado empezó por hacerse fuerte en área propia, donde de momento Fran Alonso no ha dado con la tecla en su defensa de tres centrales. La jornada pasada, por primera vez, pudo alinear a Raquel García, Vera Martínez y Merle Barth, el trío que se espera sea titular. Es la primera muralla sobre la que construir.

Para sumar ante el Atlético, equipo que juega en Champions, necesitará la mejor versión de todo su equipo. Se espera que Millene vuelva a encabezar la delantera. Ya se reencontró con el gol tras perderse las primeras jornadas por lesión y el Deportivo se agarra a su talento, junto al de Ainhoa García, para aprovechar los contraataques, el arma que utilizará para replicar el plan de partido con el que el curso pasado rascó un punto. Será un partido para sacar la versión más defensiva de un Deportivo que necesita empezar a sumar puntos y sensaciones para salir del bucle en el que se ha metido.