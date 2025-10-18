Segunda División
El Fabril, a no bajar el ritmo ante el Lealtad
El equipo que dirige Manuel Pablo visita al Lealtad, club que todavía no ha logrado ninguna victoria
Seis victorias en seis partidos permiten al Fabril vivir un momento espléndido de confianza y felicidad. El equipo de Manuel Pablo no se contenta y quiere más. Tiene hambre de victorias y buscará este domingo (16.45) ante el Lealtad la séptima. Nadie, en todo el fútbol español, ha sido capaz de igualar los números del filial blanquiazul.
Ni las bajas por subir al primer equipo, ni la juventud de un equipo que no quiere soltar el acelerador, frenan a un Fabril que lucha ante sí mismo, por superarse. Sabe Manuel Pablo que este domingo, si su equipo no se confía, estará más cerca de dar continuidad a una racha extraordinaria. El técnico canario advirtió en la previa sobre el peligro de un Lealtad que de momento no ha sumado ninguna victoria y es penúltimo con dos puntos. Su peligro, al contragolpe y por las bandas, así como el juego directo.
Pese a que se retiró con molestias, Manuel Pablo podrá contar con Bil Nsongo, a quien tuvieron que regular la carga a lo largo de la semana. Es el máximo anotador con 7 tantos y una llave maestra para acelerar las acciones ofensivas gracias a su capacidad dominante dentro del área. Samu Fernández es duda por la posibilidad de estar en Santander con el primer equipo, como ya hizo la semana pasada, junto a Teijo y Hugo Ríos. El entrenador canario tiene su once definido, en el que repetirían Brais, Pablo García y Aarón Sánchez otra vez.
- Amancio Ortega suma un nuevo activo: compra un centro logístico alquilado a Amazon cerca de Liverpool
- Amancio Ortega pone al mando de su vasto patrimonio a un hombre de su confianza: este es el elegido
- Pablo Martínez, el hostelero que reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»
- El AVLO de Renfe entre A Coruña y Madrid: Un tren rápido de bajo coste, pero según el día
- Ingresada en la UCI una mujer atropellada por un bus urbano en Pórtico de San Andrés, en A Coruña
- Vuelos desde A Coruña a París, Sevilla, Málaga, Palma, Bilbao y Canarias por el cierre de Lavacolla