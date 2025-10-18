El Fabril, a no bajar el ritmo ante el Lealtad

Seis victorias en seis partidos permiten al Fabril vivir un momento espléndido de confianza y felicidad. El equipo de Manuel Pablo no se contenta y quiere más. Tiene hambre de victorias y buscará este domingo (16.45) ante el Lealtad la séptima. Nadie, en todo el fútbol español, ha sido capaz de igualar los números del filial blanquiazul.

Ni las bajas por subir al primer equipo, ni la juventud de un equipo que no quiere soltar el acelerador, frenan a un Fabril que lucha ante sí mismo, por superarse. Sabe Manuel Pablo que este domingo, si su equipo no se confía, estará más cerca de dar continuidad a una racha extraordinaria. El técnico canario advirtió en la previa sobre el peligro de un Lealtad que de momento no ha sumado ninguna victoria y es penúltimo con dos puntos. Su peligro, al contragolpe y por las bandas, así como el juego directo.

Pese a que se retiró con molestias, Manuel Pablo podrá contar con Bil Nsongo, a quien tuvieron que regular la carga a lo largo de la semana. Es el máximo anotador con 7 tantos y una llave maestra para acelerar las acciones ofensivas gracias a su capacidad dominante dentro del área. Samu Fernández es duda por la posibilidad de estar en Santander con el primer equipo, como ya hizo la semana pasada, junto a Teijo y Hugo Ríos. El entrenador canario tiene su once definido, en el que repetirían Brais, Pablo García y Aarón Sánchez otra vez.