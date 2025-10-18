Segunda RFEF Futfem
Lucía Rivas regresa 14 meses después
A Coruña
La canterana blanquiazul Lucía Rivas, lesionada de la rodilla la pasada pretemporada, pone fin a su tiempo fuera de los terrenos de juego y casi 14 meses después regresa a una convocatoria. Viajará con el Dépor Abanca B, que juega este domingo (12.00) ante el Racing de Santander. Las blanquiazules tienen cuatro puntos menos tras caer ante As Celtas, líderes con 15.
