Rubén Ávalos, el árbitro VAR de la Rosaleda, será AVAR en el Racing-Deportivo

La Real Federación Española de Fútbol ha designado a Lax Franco para el partido entre el Racing de Santander y el Deportivo. En el VAR, Valentín Pizarro, y asistiendo en la sala VOR estará Rubén Ávalos, el colegiado que mandó revisar la acción del gol de Zakaria Eddahchouri. Para Hidalgo, una falta «que nunca» se debe pitar. En el club blanquiazul existe enfado con la decisión, aunque no tendrá participación directa en la toma de decisiones.

Lax Franco es un viejo conocido. Hace justo un año fue protagonista en un Cádiz-Dépor en el que señaló un penalti de Helton sobre Carlos Fernández, además de la expulsión de Mella.

Para Hidalgo no puede ser falta

Antonio Hidalgo pasó página tras las polémicas arbitrales del pasado domingo en La Rosaleda, aunque desvela una conversación que mantuvo con el árbitro después de un partido en el que el Deportivo se sintió perjudicado. "Le llama el del VAR y le enseña algo. Es muy difícil que el árbitro de campo lo contradiga. Nos dijeron que el VAR iba a entrar en errores graves o manifiestos. Creo que Murillo hace más por poner la cabeza que Zaka", analiza sobre el tanto anulado por falta al delantero neerlandés. Aunque no fue la única. También habló de una mano que, eso sí, considera bien señalada: "La primera dicen que es play the ball, que no es mano. Cuando nos han explicado, esa es la regla".