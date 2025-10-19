0-0 | El Fabril cede los primeros puntos de la temporada

Final de la racha de victorias magistral del Fabril, que seguirá en lo alto de la tabla tras empatar (0-0) en casa del Lealtad. El equipo que dirige Manuel Pablo fue el dominador de la posesión durante gran parte del encuentro, pero no fue capaz de romper el bloque planteado por el equipo asturiano, que tuvo también las suyas.

Bil Nsongo, a los 27 minutos, tuvo la primera ocasión para su equipo con un testarazo que salvó Junquera con una gran parada sobre la línea. Fue la única visitante en un primer tiempo en el que Hugo Ríos realizó una gran intervención para evitar el 1-0.

La segunda mitad tuvo un ritmo similar, aunque el Fabril, con varias novedades en su once (regresaron Teijo, Samu y Hugo Ríos, y entraron Cortés y Dipanda en lugar de Noé y Mané), no fue capaz de romper el 0-0.

Hugo Ríos volvió a intervenir en el tramo final del partido, tras muchos minutos sin apenas acercamientos. Poco después, el Lealtad rozó el primero con un balón al larguero.

El tiempo de descuento no sirvió para que ninguno de los dos equipos rompiesen el empate y el Fabril termina l a jornada líder con 19 puntos. El Lealtad, colista con 3. La próxima jornada, en Abegondo, duelo de filiales ante el Real Oviedo B.