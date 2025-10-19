1-1 | Millene y una estelar Inês rescatan un punto de oro para el Dépor Abanca

El Dépor Abanca bailó sobre las brasas y evitó la quemazón con una buena segunda parte marcada por la expulsión de Lauren Leal y las paradas salvadoras de Inês Pereira, que dejó otras dos más para la galería y para sostener el 1-1 que logró Millene Cabral tras un pase excepcional de Paula Gutiérrez poco después de que Fran Alonso rompiese la defensa de cinco. Las blanquiazules, tras un partido sufrido, rescatan un buen punto ante uno de los grandes de la competición.

Apenas seis minutos tardó Gaby García en resquebrajar el plan de partido del Deportivo en Riazor. Las blanquiazules quisieron replicar la actuación del curso pasado y se puso el traje de la faena: bloque bajo, equipo juntito y a resistir. Sin embargo, la exdeportivista, excelente llegadora desde atrás, cazó un testarazo nada más arrancar el encuentro tras aparecer sola desde segunda línea. La desatención salió cara y Gaby se impuso en el juego aéreo para hacer el primero. 0-1.

Lo pasó mal el equipo de Fran Alonso, incapaz de entrar en el partido. El equipo, encerrado, no tuvo capacidad para salir al contraataque, con Bárbara, Ainhoa y Millene desesperadas. Era una guerra solitaria con 80 metros por delante. Una odisea imposible para cualquier jugadora. El bloque no acompañaba y el Dépor nunca era capaz de descansar con balón. Corrió el tiempo y, por suerte, el Atlético no aprovechó su superioridad.

El partido cambió en la segunda parte. Un golpe de fortuna y otro acierto de Millene de espaldas. La brasileña forzó la segunda amarilla de Lauren Leal, quien pecó de insensata y tiró de la camiseta blanquiazul cuando la 10 se escapaba. Eso sí, en campo propio. Un regalo.

Pero el fútbol es esto y el Dépor, sin reacción hasta el momento salvo un remate de cabeza de Bárbara Latorre a balón parado, despertó. Le costó creérselo, porque en esta situación ya se encontró en Valdebebas y estirarse salió muy mal. Ainhoa, siempre activa, frustrada por la soledad que vive en cada jornada, tuvo el empate en el minuto 55 con un disparo que se le fue alto. Era la segunda llegada del equipo local en casi una hora de juego.

Fran Alonso rompió el esquema con la entrada de Paula Gutiérrez, que sirvió en bandeja un pase milimétrico para Millene. La brasileña, a quien el equipo ha echado mucho de menos, tiró un recorte magistral en el área y cruzó un disparo al primer palo potente e imposible para Gallardo. 1-1 y 20 minutos por delante.

El Dépor lo intentó, pero las fuerzas no le dieron para más, e incluso se libró hasta en dos ocasiones del 1-2 tras dos paradones de Inês Pereira. Primero a Gaby, en un córner; y después, a Luani. La lusa sostuvo un empate que estuvo cerca de esfumarse. También hacia el otro lado, pues Marisa tuvo un zurdazo que frenó Gallardo.

Necesita empezar a ganar el Dépor, que puede dar por bueno este punto y mejorarlo en el futuro. El parón de selecciones servirá para resetear. El equipo de Fran Alonso debe dar un paso al frente en todos los aspectos del juego.