Deportivo
Antonio Hidalgo: «Debemos tener la cabeza fría, la liga es larga y habrá momentos para todo»
Antonio Hidalgo trató de relativizar la derrota del Deportivo en El Sardinero frente al Racing de Santander y apaciguar las aguas tras el segundo pinchazo consecutivo del conjunto blanquiazul. «Tenemos que tener la cabeza fría, la liga es larguísima y habrá momentos para todo», aseguró el preparador catalán en sala de prensa. «Hay que salir de esta racha, pensar que tenemos que mejorar y ajustar cosas, porque en cada partido tenemos muchas ocasiones y seguramente hoy [por este domingo] no sea justo haber hecho solo un gol», comentó.
Para Hidalgo, el Deportivo «empezó bien», volcado sobre la meta del equipo cántabro y encontrando el premio del gol. Sin embargo, a partir de ahí el combinado deportivista se contuvo en ataque y se refugió en su defensa. «No es que diésemos un paso atrás, es que no hemos estado acertados con balón y no supimos estresarles. El Racing te empuja con pases filtrados a Andrés, centros y tiros desde fuera del área. No estuvimos cómodos», explicó. En ese contexto, los santanderinos lograron igualar al filo del descanso y adelantarse al inicio de la segunda mitad. «Esto es fútbol y recibes los goles cuando los recibes», indicó, quitándole importancia al tópico de gol psicológico. Pese a los dos tantos en contra en momentos delicados, el técnico deportivista consideró que en el segundo acto su escuadra «mejoró muchísimo» gracias a los cambios. «Tuvimos ocasiones clarísimas, pero en esta categorías no estar acertado te penaliza», lamentó.
Pese al resultado, Hidalgo se quedó con el trabajo de sus jugadores, que «compitieron hasta el final» y superaron contratiempos como la lesión de Sergio Escudero, que había entrado desde el banquillo y tuvo molestias cuando ya no quedaban ventanas de cambio. «Notó algo en los isquiotibiales y hemos tenido que recomponer al equipo sobre la marcha, incluso poniendo a Stoichkov de mediocentro», subrayó.
El preparador del equipo coruñés habló de tres nombres propios después de la derrota. El primero, un clásico como Yeremay Hernández que, una vez más, concluyó el encuentro sin haber visto puerta. «Hay días en los que está mejor y otros peor, pero lo que cuenta es el trabajo diario. Eso lo hace. Trabaja para seguir empujando y estamos encantados con él. Volverá a su nivel otra vez», apuntó el catalán. Otro de los futbolistas destacados fue David Mella, que regresaba con la elástica blanquiazul tras su paso por la Selección. «Nos da mucha profundidad y mucha energía, en esta categoría es un futbolista que nos viene muy bien», señaló Hidalgo. Y, por último, alabó la labor de Rubén López, que volvió a sumar minutos en la segunda parte como ya hiciera frente al Málaga en la jornada anterior. «Necesitábamos piernas porque nos estaban encontrando fácil pro dentro, ha hecho buenos minutos», aseguró sobre él el entrenador.
