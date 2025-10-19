En Directo
0-1 | En directo, Racing de Santander-Deportivo, jornada 10 de LaLiga Hypermotion en vivo | Mantilla anota en propia
El partido arrancará a las 18.30
28' | Error de Yeremay al contragolpe tras tirarle el caño a Gueye. POsesión para el Racing
30' | Remate de Iñigo Vicente que se va desviado
25' Minutos de zozobra par un Dépor que aguanta la presión del Racing
22' Ocasión clara para Eddahchouri al contraataque. Yeremay conectó con el neerlandés al espacio, que tras un recorte buscó un disparo cruzado que se fue rozando el palo
20' | La ha tenido Andrés Martín tras un error de Gragera. Disparo que se va por encima del larguero. Segunda clara del Racing, que aprieta
18' | Amarilla para Gueye por cortar un contraataque
13' | El gol en propia es de Mantilla
Gol del Dépor
12' | Gol del Deportivo. Llega Mario Soriano por la derecha, pone un pase atrás para Eddahchouri, pero es un defensor el que lo mete dentro.
11' La primera del Dépor tras un centro de Yeremay y una volea de Mella. Atrapó Ezkieta
7' | Primera gran intervención de Germán Parreño a un disparo de Peio Canales
