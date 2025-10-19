Ezkieta amarga la tarde blanquiazul

Jokin Ezkieta se marchó del Sardinero con una sonrisa de oreja a oreja. No era para menos. El portero navarro de 29 años marcó la diferencia en una tarde en la que el Deportivo tuvo momentos de dominio, otros de sufrimiento, y terminó generando ocasiones suficientes para empatar. Lucas Noubi y Stoichkov soñarán con el ex de Barça, Osasuna o Sabadell.

Arriesgó Hidalgo con un esquema híbrido y solo tres defensores naturales. En defensa, un 5-4-1 que tornó a 4-4-2 según la altura de Luismi Cruz, que echaba una mano a Quagliata con Andrés Martín. El lateral zurdo fue central en la fase defensiva y carrilero en la ofensiva. Mismo movimiento que Mella, incombustible en su regreso al once, primero haciendo de Ximo Navarro, después avanzando un poco más, para terminar de nuevo como carrilero.

Hidalgo movió varias veces el equipo en busca de frenar el ímpetu ofensivo del Racing. Durante gran parte del primer tiempo lo consiguió, pero tras el descanso la distancia entre líneas permitió a los habilidosos atacantes rivales colarse en la muralla blanquiazul, que cedió ante el empuje local.

Gragera, que fue mediocentro primero y central después, dejó su sitio a Lucas Noubi, quien quiso emular a Araujo pero se encontró con Ezkieta tras una gran acción de Loureiro dejando el balón atrás. El Dépor movió bien el balón y generó ocasiones. La tuvieron Mulattieri, también Stoichkov... pero el resultado siempre fue el mismo. Jokin Ezkieta elevó su figura a un nivel superior. Especialmente desesperado acabó Stoichkov, a quien el gol se le resiste. Tuvo tres, la última, la más clara, pero nada sirvió para encontrar el 2-2. Un gigante lo impidió, para exasperación blanquiazul.