Germán Parreño: «Hay que competir, la categoría es así»

Germán Parreño cree que la actuación de Jokin Ezkieta marcó la diferencia en un partido que se «decidió por detalles» y se decantó del lado local. «Es más acierto de su portero. Hemos generado, él ha estado muy acertado», reflexiona el ilicitano, quien cree que «la categoría es así» y el Dépor debe enfocarse ya en el Valladolid: «La lectura es que hay que competir al 100%, como estamos haciendo. Ningún campo y ningún equipo te regala nada. Nosotros seguimos trabajando, tenemos clara la calidad que hay y tenemos que seguir así».

El portero ilicitano considera que ha sido un partido «competido», algo que esperaban desde el principio: «Por momentos nuestro, por momento de ellos teniendo más el balón. El partido se decide porque Jokin, su portero, para tres ocasiones muy claras. Hay que seguir trabajando».

Parreño se queda con lo positivo en la tarde pese a la derrota: «Hemos generado mucho, en un campo difícil, ante un equipo trabajado que lleva tiempo haciendo bien las cosas. Con ganas de que llegue el siguiente partido».

La próxima jornada el cuadro blanquiazul recibirá al Valladolid en Riazor, donde el equipo se siente «muy arropado» por su afición, a quien Parreño siente «como un jugador más».