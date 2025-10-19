Deportivo
Germán Parreño: «Hay que competir, la categoría es así»
«Es más acierto de su portero», analiza sobre el empate
Germán Parreño cree que la actuación de Jokin Ezkieta marcó la diferencia en un partido que se «decidió por detalles» y se decantó del lado local. «Es más acierto de su portero. Hemos generado, él ha estado muy acertado», reflexiona el ilicitano, quien cree que «la categoría es así» y el Dépor debe enfocarse ya en el Valladolid: «La lectura es que hay que competir al 100%, como estamos haciendo. Ningún campo y ningún equipo te regala nada. Nosotros seguimos trabajando, tenemos clara la calidad que hay y tenemos que seguir así».
El portero ilicitano considera que ha sido un partido «competido», algo que esperaban desde el principio: «Por momentos nuestro, por momento de ellos teniendo más el balón. El partido se decide porque Jokin, su portero, para tres ocasiones muy claras. Hay que seguir trabajando».
Parreño se queda con lo positivo en la tarde pese a la derrota: «Hemos generado mucho, en un campo difícil, ante un equipo trabajado que lleva tiempo haciendo bien las cosas. Con ganas de que llegue el siguiente partido».
La próxima jornada el cuadro blanquiazul recibirá al Valladolid en Riazor, donde el equipo se siente «muy arropado» por su afición, a quien Parreño siente «como un jugador más».
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Rafael Louzán: «En A Coruña no se ha hecho nada de lo que estaba previsto»
- Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- Amancio Ortega pone al mando de su vasto patrimonio a un hombre de su confianza: este es el elegido
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- A Maquía, de las pastas de té a abrir una heladería en Santa Cristina