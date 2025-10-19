Deportivo
Miguel Loureiro: «El balance en estas diez jornadas es positivo»
«En estos momentos es cuando se ve si estamos juntos», expresa el defensa tras la segunda derrota
Miguel Loureiro, voz autorizada en el vestuario, cree que este es el momento de mostrar fortaleza y cohesión tras el primer bache de la temporada: «Si hacemos el balance de las diez jornadas es positivo. No estamos contentos porque queríamos ganar. Pero esto acaba de empezar», expresa el lateral derecho, quien cree que cuando se gana «es muy fácil sumarse», pero el Dépor está ante un momento de mostrar unidad: «Ahora es cuando se ve si realmente estamos juntos y es donde se construyen los equipos ganadores». Afirma que confía «muchísimo en este equipo».
El defensor cree que hay que ser «optimistas» tras este inicio de temporada, aunque salen «dolidos» y «fastidiados» del Sardinero, después de un duelo en el que empezaron «muy bien». Sin embargo, el gol antes del descanso hizo «mucho daño» y en la segunda parte no salieron «tan bien»: «No fuimos capaces, tuvimos ocasiones para conseguir el empate».
El defensor cree que «el Racing dio un paso adelante» y les costó salir. Además, defiende a Hidalgo en los cambios de estructura: «Somos un equipo muy completo».
