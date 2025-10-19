Las notas individuales del Deportivo ante el Racing: Mella, el mejor en su regreso

El Deportivo fue incapaz de evitar la remontada del Racing de Santander en El Sardinero. El equipo de Antonio Hidalgo golpeó primero, pero encajó dos goles certeros del conjunto cántabro y fue incapaz de reaccionar. Pese a ello, la participación de Mella fue el que más impacto causó en su regreso al equipo tras el Mundial sub 20.

Germán Parreño (4): Erró al desviar el tiro que acabó en el empate y se vio superado en el segundo.

David Mella (6): Regresó con energía e intensidad en la banda derecha. Creó problemas en ataque y logró aguantar el tipo en defensa ante la presión de Íñigo Vicente.

Loureiro (4): Falla en el segundo gol del Racing. Sufrió en los duelos por alto para contener a Jeremy Arévalo.

Dani Barcia (5): Comenzó el partido con mucha solidez, pero faltó contundencia en los tantos del Racing.

Quagliata (5): Dio energía y desborde en la izquierda en un duelo difícil al jugar también de central.

Luismi Cruz (4): Poco reseñable en el primer tiempo en el carril zurdo. Apareció más cuando actuó en posiciones interiores.

Gragera (4): Organizó al equipo entre los centrales, pero le costó en los duelos defensivos.

Villares (5): No escatimó en esfuerzos, aunque no pudo sostener al equipo en la medular.

Mario Soriano (6): Originó el único gol del Dépor y cumplió en campo al dirigir al equipo en campo rival. Costó romper líneas.

Yeremay (6): Se le notó con chispa en el regate ante Mantilla, pero le costó acertar algunos pases clave en ataque.

Eddahchouri (4): Solo firmó un disparo, pero casi anota el 2-0 en la primera mitad. Escaso protagonismo en el duelo.

Los suplentes del Deportivo

Mulattieri (5): Creó peligro, pero volvió a pecar de acierto.

Noubi (4): Perdonó el empate.

Stoichkov (5): Le faltó mordiente ante Ezkieta.

Escudero: (4): Poco impacto.

Rubén López (5): Ordenó al equipo en la medular.