Racing de Santander-Deportivo: A la conquista del reino del norte

Suena a cita grande y no es para menos. Dépor y Racing miden fuerzas en El Sardinero, una caldera que pondrá a prueba los nervios blanquiazules, con el objetivo común de escapar de la primera mala racha de la temporada. Ambos igualan en 16 puntos en lo alto de la tabla, con solo el Cádiz por encima, pero la clasificación está más apretada que nunca y ambas escuadras llegan tras tropezar el pasado fin de semana. Los de Hidalgo, sin ganar durante tres semanas seguidas; los d e José Alberto, después de un solo triunfo de cinco posibles.

Dos indudables candidatos al ascenso miden fuerzas en un momento dispar. La clasificación dice una cosa, el ambiente y las sensaciones, otras. En especial en Santander, donde todavía no han reencontrado ese estilo preciosista y ofensivo que maravilló a la categoría el curso pasado con una propuesta tan valiente como arriesgada. El Dépor, de momento, se construye para mezclar estabilidad y vértigo; solidez y magia. Antonio Hidalgo recupera a varias piezas clave, pues el esquema se ha visto resentido por las bajas de las últimas jornadas. Hay respiro en la enfermería, también en la ventana internacional, y para este duelo regresarán David Mella y Giacomo Quagliata, además de Lucas Noubi, con menos papeletas para entrar en el once titular.

Antonio Hidalgo incidió en la previa en ser un equipo ordenado. En La Rosaleda, la distancia entre las líneas defensivas permitió al equipo local correr y castigar a un blando Deportivo, que sufrió con demasiado espacio que defender. La mejoría pasa, primero, por el esfuerzo colectivo, y también por una estructura que vuelva a sentirse sólida. Sin Ximo Navarro, baja hasta 2026, el técnico de Canovelles necesita construir una nueva muralla. La primera apuesta fue por Arnau Comas y la vuelta de David Mella podría permitir recuperar la defensa de tres centrales. También, por supuesto, el retorno previsible al once de Giacomo Quagliata, ausente la pasada jornada por unas molestias en la cadera. Ambos son sinónimo de amplitud y orden en una estructura que, para sostenerse, requiere tres zagueros dispuestos para la tarea defensiva; y que también permiten crear espacios por dentro para que surja la magia.

Es, precisamente ahí, en el medio, donde surge una de las incógnitas del once titular: Si vuelve Mella y la defensa de tres centrales hará falta que alguien ceda su puesto entre Villares, Mario Soriano, Gragera y Luismi Cruz. Si Hidalgo busca solidez, apostará por los tres centrocampistas, dejando al gaditano para la segunda parte; pero el mejor Dépor ha surgido con dos centrocampistas y tres atacantes. Solo Yeremay y el joker tienen plaza segura.

Arriba, además, está la duda de la delantera. Samuele Mulattieri ofrece más al juego, pero Zakaria Eddahchouri ha arrancado a un gran nivel y en La Rosaleda se quedó cerca del gol. Solo el VAR impidió al neerlandés anotar su sexto gol esta temporada.

En frente, un Racing de Santander que recupera a Peio Canales, quien compartió experiencia en Chile con David Mella y fue uno de los mejores jugadores del conjunto cántabro en el inicio de temporada. La baja por sanción de Sangalli, expulsado en el duelo ante el Sporting de Gijón, le abre la puerta a un once titular en el que Iñigo Vicente pasaría a la banda izquierda y se prevé que juegue Álvaro Mantilla en lugar de Michellin, también sancionado. Tras el parón recuperan también a Plamen Andreev, suplente bajo palo.

El Racing destaca por su capacidad ofensiva. Suma 22 goles, el equipo que más ha anotado en Segunda esta temporada, y cuenta con el máximo goleador (Andrés Martín, con seis) y otros dos atacantes que igualan en cinco, Asier Villalibre y Jéremy Arévalo. El búfalo llega entre algodones y el canterano, la irrupción esta temporada en Santander, podría ser sus sustituto en el frente del ataque.