El anhelado regreso de David Mella: energía y desequilibrio como lateral

El Deportivoechó de menos durante tres jornadas a David Mella. Mientras el de Espasande perseguía la corona del Mundial sub 20 con España, Antonio Hidalgo se desvivió por encontrar un esquema que supliese su ausencia temporal. Lo encontró con asteriscos, pero la baja de Ximo Navarro echó por tierra la idea de juego hasta que regresase el canterano blanquiazul. Se notó en la derrota abultada en Málaga. En El Sardinero, Mella regresó a la acción y lo hizo convertido en el lateral derecho de confianza del técnico de Canovelles. Se desfondó, defendió y generó algunas de las mejores ocasiones de peligro del Dépor en Santander. La moneda salió cruz en un partido con muchas aristas que pulir, pero no fue por la falta de implicación de Mella.

Antonio Hidalgo dio con una tecla casi perfecta el día que, en Mendizorroza, consiguió juntar sobre el verde a sus cuatro ases: Yeremay, Soriano y Luismi entre la medular y la línea de mediapuntas y, Mella, reubicado como un carrilero derecho capaz de crear caos con cada incorporación al ataque. Funcionó con una goleada al Mirandés y repitió ante el Huesca, cuando el de Espasande se despidió con un doblete antes de poner rumbo a Chile para participar en el Mundial sub 20.

El Deportivo esperó paciente su regreso mientras, por el camino, la mala fortuna se cebaba con la zaga. Cayó lesionado Ximo, quien logró cubrir el carril diestro en ausencia de Mella. Luismi, que también ocupó ese hueco, se sintió más cómodo en los momentos en los que Hidalgo le liberó para jugar más adelantado y en posiciones más interiores que exteriores. La visita a Santander, con Mella de nuevo en el equipo, era la prueba de fuego para un jugador que, aunque no pudo decantar el partido a favor del lado blanquiazul, sí puso todo su empeño en intentarlo desde el primer minuto hasta el último.

El de Espasande arrancó más de lateral que de carrilero, en un esquema en el que Barcia y Loureiro fueron, durante buena parte del partido, los únicos que cerraron por dentro en la zaga. Quagliata se juntaba a ellos en algunas tareas defensivas en las que Luismi arrimaba el hombro en defensa. Pese a su cometido en área propia, Mella dejó su primer destello a los once minutos de juego cerca de los dominios de Ezkieta. Cazó de volea un centro de Yeremay desde la izquierda y solo el meta del Racing evitó que se convirtiese en el 0-1.

Mella tenía ganas en su regreso al equipo y apenas tardó un par de minutos en crear la ocasión que permitió al Dépor golpear primero. Suyo fue el pase filtrado a la espalda de la defensa que dejó a Soriano solo en el área para buscar un centro raso que Mantilla empujó dentro de su propia portería. Esa preasistencia de muchos quilates precedió a un importante esfuerzo para detener las acometidas de Íñigo Vicente y Andrés Martín cuando trataban de buscar el empate.

Cuando el viento cambió y el Racing le dio la vuelta al partido, Mella mantuvo la intensidad y la energía en busca de una acción que pudiese darle un premio en forma de puntos al Dépor. Colgó balones al área y se asoció con Stoichkov entre líneas para crear múltiples ocasiones que terminaron siempre con la intervención del guardameta del Racing. Incluso en el descuento fue capaz de encontrar al atacante gaditano, que tuvo en sus botas la última gran oportunidad para conseguir un empate agónico. El Deportivo se marchó sin premio del Sardinero y con tareas por mejorar, pero también con la certeza de que Mella vuelve a ser un valor seguro cada vez que se enfunda la blanquiazul.