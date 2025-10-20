Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antía Veiga, sin minutos en el estreno del Mundial sub 17

RAC

A Coruña

La canterana deportivista Antía Veiga se quedó sin disputar ningún minuto en el debut de la selección española en el Mundial sub 17 que se disputa en Rabat (Marruecos). España, vigente campeona mundial de la categoría, goleó (4-0) a Colombia en el primer encuentro de la fase de grupos. Mañana (14.00 horas) se enfrenta a Corea del Sur; el sábado, a la misma hora, se mide a Costa de Marfil.

