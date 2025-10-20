Espe Pizarro ya pisa campo con el grupo en el Dépor Abanca en una semana sin competición

Espe Pizarro se incorporó al grupo esta mañana, en el regreso al trabajo del Deportivo Abanca tras el empate del domingo ante el Atlético de Madrid. La jugadora uruguaya, lesionada desde la pretemporada, todavía no ha podido disputar ningún minuto, y podría reaparecer ante el Eibar dentro de dos semanas. El equipo blanquiazul descansa este fin de semana, al haber parón internacional de selecciones, y volverá a la competición el domingo 9 de noviembre ante el Barcelona (12.00).

Durante esta semana, Fran Alonso no podrá contar con Inês Pereira, concentrada con Portugal para dos amistosos ante Estados Unidos; Elena Vázquez y Redru, con la selección española sub-19 para dos encuentros de preparación ante Irlanda; ni Antía Veiga, en el Mundial sub-17 de Marruecos que arrancó ayer.

Esta semana servirá para continuar la puesta a punto tras un mal comienzo de curso. Después de siete jornadas, el Dépor Abanca suma solo un triunfo y siete puntos, tres por encima del DUX, que tiene cuatro, y seis más que el Levante, colista de la competición.

Espe Pizarro, un fichaje deseado por el Dépor y Fran Alonso

El club aguarda con ansia el regreso de Espe Pizarro, una jugadora llamada a ser importante, pero que sufrió en septiembre una lesión muscular en su muslo izquierdo. "el Club es ambicioso y quiere ir por más. Y va a aportar las herramientas para lograr eso. Como mi carrera quiero que vaya en ascenso, es más fácil cuándo las dos partes buscamos lo mismo", expresó Espe días más tarde en su presentación como jugadora del Deportivo. Entonces, con el objetivo de acabar "entre las 8 primeras". "Es un objetivo ambicioso pero tambien real", expresó.

"A nivel individual seguir con el rendimiento que pude dar estas temporadas y en mi selección. Y mejorarlo incluso porque tengo potencial y aquí me van a dar las herramientas para poder hacerlo. Y nutrirme de otro fútbol", expresó sobre sus objetivos individuales con su llegada al Deportivo.