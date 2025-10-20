Liga F
Espe Pizarro ya pisa campo con el grupo en el Dépor Abanca en una semana sin competición
La charrúa entra en la última fase de su recuperación tras no haber podido debutar en Liga
Espe Pizarro se incorporó al grupo esta mañana, en el regreso al trabajo del Deportivo Abanca tras el empate del domingo ante el Atlético de Madrid. La jugadora uruguaya, lesionada desde la pretemporada, todavía no ha podido disputar ningún minuto, y podría reaparecer ante el Eibar dentro de dos semanas. El equipo blanquiazul descansa este fin de semana, al haber parón internacional de selecciones, y volverá a la competición el domingo 9 de noviembre ante el Barcelona (12.00).
Durante esta semana, Fran Alonso no podrá contar con Inês Pereira, concentrada con Portugal para dos amistosos ante Estados Unidos; Elena Vázquez y Redru, con la selección española sub-19 para dos encuentros de preparación ante Irlanda; ni Antía Veiga, en el Mundial sub-17 de Marruecos que arrancó ayer.
Esta semana servirá para continuar la puesta a punto tras un mal comienzo de curso. Después de siete jornadas, el Dépor Abanca suma solo un triunfo y siete puntos, tres por encima del DUX, que tiene cuatro, y seis más que el Levante, colista de la competición.
Espe Pizarro, un fichaje deseado por el Dépor y Fran Alonso
El club aguarda con ansia el regreso de Espe Pizarro, una jugadora llamada a ser importante, pero que sufrió en septiembre una lesión muscular en su muslo izquierdo. "el Club es ambicioso y quiere ir por más. Y va a aportar las herramientas para lograr eso. Como mi carrera quiero que vaya en ascenso, es más fácil cuándo las dos partes buscamos lo mismo", expresó Espe días más tarde en su presentación como jugadora del Deportivo. Entonces, con el objetivo de acabar "entre las 8 primeras". "Es un objetivo ambicioso pero tambien real", expresó.
"A nivel individual seguir con el rendimiento que pude dar estas temporadas y en mi selección. Y mejorarlo incluso porque tengo potencial y aquí me van a dar las herramientas para poder hacerlo. Y nutrirme de otro fútbol", expresó sobre sus objetivos individuales con su llegada al Deportivo.
- 2-1 | El Dépor cae ante el Racing en El Sardinero
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- ENKI, la carrera para «hacer un mundo mejor» desde A Coruña
- Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo
- Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»
- Carrera ENKI 2025 de A Coruña por la inclusión y la solidaridad
- Graves daños estructurales retrasan la obra del edificio de la Seguridad Social