Luis Chacón y Kevin brillan en una jornada discreta para los cedidos del Deportivo

Un gol y una asistencia redondearon la sobresaliente actuación de Luis Chacón en la goleada (0-5) de la Cultural Leonesa al Zaragoza. El jugador de Pontedeume fue el mejor de los jugadores cedidos por el Deportivo en una jornada discreta para muchos de ellos en sus respectivos clubes. El mediapunta fue una pieza clave del conjunto leonés, que se alzó con un triunfo clave en la zona baja de Segunda.

En Primera RFEF, Kevin Sánchez volvió a ser una pieza clave del Cartagena, que ganó 2-0 al Algeciras. De las botas del canterano blanquiazul nació el balón que Coch, con un gol en propia, convirtió en el 1-0 del Efesé. Diego Gómez salió en la segunda parte. Por su parte, Jairo Noriega fue titular en el triunfo (3-1) del Racing de Ferrol ante el Arenas de Getxo. Mardones no jugó. Martín Ochoa también salió en la derrota (3-1) del Arenteiro contra el Mérida. En la misma tesitura se encontró Adrián Guerrero, que disputó 80 minutos con el Ourense CF ante el Castilla (1-3) Luisao salió en la segunda parte en el empate del Pontevedra contra Osasuna Promesas (2-2).

En Segunda RFEF, Hugo Villaverde marcó el 1-1 para la Sarriana en un duelo que terminó con triunfo (1-2) del Coruxo.