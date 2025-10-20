Radiografía del Deportivo tras las primeras 10 jornadas: de la euforia al primer bache

La Segunda División ha cumplido 10 partidos. Tiempo suficiente para las primeras conclusiones de la temporada en torno a un Deportivo que ha tenido dos momentos muy diferenciados, y llega a este punto tras cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria. El equipo blanquiazul atraviesa su primer tramo de dudas tras un gran comienzo que situó con demasiada premura a los blanquiazules en lo alto de la clasificación. Con 16 puntos de 30 posibles, el equipo dirigido por Antonio Hidalgo ocupa la cuarta plaza, en una Liga apretada y sin un dominador claro tras varios cambios de líder.

De área a área

Lejos queda ya la efectividad goleadora de un Deportivo que, en septiembre, exprimió el bote de tomate hasta dejarlo vacío. Durante estas primeras fechas, la escuadra coruñesa ha dejado versiones muy diferentes, con varios denominadores en común: el equipo tiene pegada y potencia, pero no ha podido sostener su dominio en ambas áreas. La baja de Ximo, de momento, no ha sido sustituida con garantías, y la zaga ha incrementado en poco tiempo las incógnitas. Arnau Comas no convence al entrenador catalán y en Santander Hidalgo probó una suerte de zaga con Barcia y Loureiro a la que en ocasiones se unía Quagliata o Gragera. Nada aporta la misma seguridad que la figura del lateral de Guadahortuna. Además, el equipo se siente incómodo defendiendo cerca de Parreño y le cuesta soportar partidos en un bloque más bajo.

En la contraria, ni Eddahchouri ni Samuele Mulattieri terminan de ser ese goleador que aproveche todo lo que tiene alrededor. Sin embargo, la capacidad ofensiva es muy alta. 18 goles. El tercer equipo que más anota, y siempre con una producción ofensiva alta. El Dépor es el tercer conjunto que más dispara a portería (54), solo por detrás del Almería (59) y el Racing de Santander (64). Incluso en los días malos suma un caudal importante de ocasiones.

Yeremay, de menos a más

La evolución del canario ha sido uno de los grandes temas de debate. Hidalgo, desde la primera jornada, ha apostado por centrar al 10, en busca de una versión más definitoria, más cercana al gol y a los metros finales. Sin embargo, eso le ha alejado de la construcción, el juego y la banda, donde se siente más cómodo. Durante algunos tramos ha regresado al costado, como ante el Almería, donde anotó su único gol en jugada corrida (los otros dos han llegado de penalti, aunque también ha tenido un par de remates al palo). En El Sardinero pasó gran parte del duelo en el costado izquierdo, su zona ideal. Arrancando desde ahí explotó su mejor versión en la 24/25, en muchas ocasiones acabando por dentro, pero comenzando desde la línea de cal. Su curso ha ido de menos a más y su figura es indiscutible.

Estructura híbrida

El fútbol muestra cada vez más equipos con gran capacidad para variar su estructura a lo largo de los partidos. El Dépor de Hidalgo sigue la tendencia y, aunque el técnico ha hecho como propio el sistema de tres centrales, la realidad táctica dicta que los blanquiazules cambian de posicionamiento continuamente. Entre fases de juego (ataque, defensa y las propias transiciones), pero también en distintos tramos. De una defensa de dos con laterales largos a obtener la amplitud con otros jugadores, variar los actores principales en la salida de balón o sumar un rombo de talento en el medio. De momento, el equipo que mejor ha funcionado ha sido el que incluía a Mella y Quagliata en bandas; a Ximo, Loureiro y Barcia en la zaga; y a Mario Soriano y Villares por detrás de Yeremay y Luismi. Posición abierta en la delantera. En las últimas dos jornadas, el técnico ha dado entrada a José Gragera, un jugador llamado a ser importante, pero que de momento no ha encontrado regularidad. Patiño ha perdido hueco en una rotación que todavía no tiene un gran impacto.

Brillantez y agobio

El potencial técnico de la plantilla es muy alto. Lo ha demostrado el equipo en muchos partidos desde aquel gol inaugural de Mario Soriano ante el Granada que fue definitorio: cuando la pelota está en campo rival, circula rápido, en espacios cortos, y combinan los talentosos mediapuntas, esa es la mejor línea y la más regular. Sin embargo, sostener esto en el tiempo es muy difícil, y el Dépor ha sufrido cuando el partido no pasa por sus mejores piezas, en especial ante equipos de ritmo alto que plantean mucho estrés (Leganés, Eibar en el segundo tiempo; Málaga durante los primeros 20 minutos; o Racing en el inicio de la segunda parte). De momento, el Dépor no es consistente durante 90 minutos ni para descansar con la pelota con ataques más posicionales, ni para defender en momentos de bloque más bajo.

A mejorar

La salida de balón, la distancia entre líneas o la defensa del área propia, en especial en momentos de bloque bajo, son tres de los aspectos en los que más deberá incidir Hidalgo en el futuro para potenciar a su Deportivo. Un equipo que, cuando combina, cuando entran en común sus jugadores diferenciales, es dificilísimo de parar. Así lo describen también sus oponentes, que semana tras semana lo sitúan entre los favoritos de la competición. No obstante, los últimos resultados han dejado entrever algunas carencias del equipo. La zaga se ha construido con perfiles con mayor capacidad para corregir a campo abierto y con mucho espacio que para defender juntito y replegado. Los primeros pases, aunque con Parreño y Barcia tiene dos buenas herramientas para salir jugando limpio, todavía se le atascan a un Dépor que es un equipo imperfecto ante presiones altas. En especial, ante aquellas que orientan el juego hacia fuera y taponan el centro. En las últimas jornadas, además, al Dépor le ha costado juntarse. Una distancia entre líneas en la que ha incidido Hidalgo para evitar recepciones rivales a espaldas de la medular.