El cariño de un ex del Deportivo que vivió "un sueño" y su anécdota con Cristiano Ronaldo: "El club me enseñó a crecer"

El portugués Sergio Teles, que llegó al Deportivo en 2012 procedente de la cantera del Benfica y salió en 2016 tras poner fin a su contrato, recuerda a través de redes sociales, en una emotiva carta, su paso por el conjunto coruñés, en el que llegó a dar el salto al primer equipo y formar parte de la plantilla de Segunda División en la temporada 13/14 que ascendió a Primera División de la mano de Fernando Vázquez. El luso, agradecido por los aprendizajes, también relata una de las partes crudas del mundo del fútbol.

"El sueño llamado Deportivo de la Coruña", así comienza Teles el recuerdo de una etapa con la que saltó al fútbol profesional. Su carrera, después, le llevó Compostela, Loko Plovdiv, Guijuelo, Praiense o Farense, entre otros. Actualmente, a los 32 años, ha dejado el fútbol profesional.

"El Deportivo da Coruña fue, para muchos, un sueño imposible. Para mí, fue una realidad conquistada. Dejé el Benfica en busca de algo más grande: el sueño de jugar en la mejor liga del mundo y, sobre todo, enfrentarme a mi mayor ídolo. Lo logré. Llegué a un club histórico, con enorme dimensión y reconocimiento. Fue allí donde firmé un contrato de siete años, y viví cinco de ellos intensamente. Ahí es donde logré una de las mayores alegrías de mi carrera: subir a Primera División española", relata Teles sobre su paso por el conjunto coruñés, donde empezó en el filial y tuvo dos cesiones a Guijuelo y Compostela.

En 2015, sin embargo, salió del Deportivo, y ahí relata también la otra cara del mundo del fútbol: "Allí también aprendí lecciones duras sobre paciencia, sobre confianza, y sobre la gente que nos rodea. Creía que los empresarios podían cambiar mi vida... y encontré al mayor sinvergüenza que el fútbol me ha presentado jamás. No diré nombres, pero dejaré iniciales: "G.F.". El hombre que rescindió mi contrato, no para ayudarme, sino para lucrarse a costa mía. Duele recordar, pero es importante decir estas verdades. Me dejó desempleado y casi arruina mi carrera a los 22 años.

Se queda, sin embargo, con todo lo aprendido como blanquiazul: "No todo era perfecto, no todo era malo. El Deportivo me dio estabilidad, me enseñó a crecer y entender que, en la flor de la edad, la impaciencia a menudo habla más fuerte. Hoy tengo un inmenso afecto y una profunda gratitud por todo lo que he vivido allí: las victorias, los fracasos, y sobre todo, las lecciones que me han formado como jugador y como hombre.

El día que conoció a Cristiano Ronaldo en un Teresa Herrera

El excentrocampista del Deportivo también recuerda a través de sus redes sociales cómo pudo conocer en persona a su ídolo, Cristiano Ronaldo, quien le regaló la camiseta cuando militaba en el Real Madrid. "Viví el verdadero partido de mis sueños. En el descanso, Cristiano se acercó y me ofreció su camiseta. Siendo mi ídolo, nacido en el mismo barrio que yo y con familias que se conocen, no podría estar más orgulloso", cuenta Teles, original de Funchal.

Cristiano, entonces, citó a Teles en el spa tras el encuentro. Al principio no le dejaron pasar, pero el entonces jugador del Real Madrid dijo: "Deja pasar al leñador", con buen humor. Teles y Ronaldo compartieron un rato juntos y se terminó llevando una camiseta que "conserva la marca del césped" y "nunca se ha lavado".